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ТАСС

Военнослужащие из 20 стран принимают участие во Всемирных курсантских играх в Петербурге

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Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова
Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Состязаться будут более 600 человек

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Более 600 военных из 20 стран принимают участие в 3-х Всемирных курсантских играх, стартовавших в пятницу в Санкт-Петербурге, сообщили в Минобороны России.

"5 августа в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония открытия 3-х Всемирных курсантских игр с участием более 600 человек из 20 стран. Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин принял участие в торжественной церемонии открытия игр на Соборной площади Петропавловской крепости", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Горемыкин передал приветствие участникам Игр от президента Российской Федерации Владимира Путина. "Отрадно, что руководство Международного совета военного спорта приняло решение провести эти престижные международные соревнования в нашей стране. Мы по праву гордимся замечательными традициями армейского спорта, солидным опытом организации состязаний среди военнослужащих", - процитировал он главу государства.

В 3-х Всемирных курсантских играх примут участие представители военных учебных заведений, в частности из Белоруссии, Мозамбика, Венесуэлы, Саудовской Аравии, Армении, Эсватини, Сирии, ОАЭ, Гвинеи, Камеруна, Палестины, Мьянмы, Ирана, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Танзании, Азербайджана, Таджикистана. "На гостеприимной русской земле курсанты 20 стран готовы проявить свои лучшие качества - силу, ловкость, упорство и волю к победе. Желаю всем участникам соревнований незабываемых спортивных впечатлений и побед, достигнутых в честной борьбе. Пусть победит сильнейший", - сказал Горемыкин.

В состав сборной Вооруженных сил Российской Федерации включены курсанты 22-х высших военных учебных заведений Минобороны России, в том числе Рязанского высшего воздушно-десантного училища, Военной академии РВСН, Военных учебно-научных центров ВМФ и ВВС, Военно-медицинской академии, Военной академии материально-технического обеспечения. В составе российской команды 22 курсанта имеют спортивное звание "Мастер спорта России", 41 человек - "Кандидат в мастера спорта" и 51 человек - первый спортивный разряд. В программе 3-х Всемирных курсантских игр соревнования по семи видам спорта, такие как международное военное пятиборье, легкая атлетика, спортивное ориентирование, стрельба, волейбол, плавание и летний биатлон (кроссовые дисциплины).

Всего за пять соревновательных дней разыграют 94 комплекта наград среди юношей и девушек. 

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