Путин поприветствовал участников III Всемирных курсантских игр 2022 года

Как отметил президент России, страна гордится своими традициями армейского спорта

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям III Всемирных курсантских игр 2022 года в Санкт-Петербурге. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Отрадно, что руководство Международного совета военного спорта приняло решение провести эти престижные международные соревнования в нашей стране. Мы по праву гордимся замечательными традициями армейского спорта, солидным опытом организации состязаний среди военнослужащих и, конечно, постараемся, чтобы они прошли на достойном, высоком уровне", - говорится в сообщении.

Глава государства также отметил, что эти игры объединили большое число участников из России и других государств, а также предоставили им отличные возможности для тренировок и выступлений на современных, специально построенных или модернизированных объектах спортивной инфраструктуры. В их число вошли стадионы, полигоны, бассейны и спортзалы военных учебных заведений Санкт-Петербурга.

"Для курсантов занятия спортом являются важной, неотъемлемой составляющей подготовки к военной службе, они закаляют характер, развивают такие качества, как упорство, решительность, выносливость, командная сплоченность", - добавил президент.

Владимир Путин выразил уверенность, что III Всемирные курсантские игры запомнятся участникам и гостям атмосферой праздника, накалом честной, красивой и бескомпромиссной борьбы, а также посодействуют укреплению профессиональных связей и личных контактов, повышению престижа ратной службы.

"И, конечно, они [III Всемирные курсантские игры 2022 года в Санкт-Петербурге] познакомят участников и гостей с уникальным историческим, культурным, духовным наследием Санкт-Петербурга", - подытожил глава государства, пожелав участникам, организаторам и гостям успехов и всего наилучшего.

В 2007 году на Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта было принято решение о проведении один раз в четыре года Всемирных курсантских игр. Первое соревнование прошло в Турции в 2010 году. В 2018 году Россия была выбрана страной для проведения состязаний, назначенных на 2020 год, но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, было принято решение о переносе III Всемирных курсантских игр на 2022 год.