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Военное обозрение

Применение системы управления «Созвездие-2015» позволило уничтожить свыше 500 бойцов ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Российская армия в ходе специальной военной операции на Украине применяет не только уже стоящую на вооружении технику и оружие, но и перспективные или недавно поступившие в войска образцы. Кроме того, весьма активно в боевых действиях применяются различные автоматические системы, позволяющие связать различные комплексы и наносить удары в режиме реального времени.

Во вчерашней сводке Минобороны военные сообщили о двух атаках российской авиации, проведенных под Харьковом и в районе Константиновки. Удары ВКС привели к большим потерям ВСУ, сообщалось об уничтожении до 130 украинских военных из состава 92-й ОМБр и до 400 десантников из состава 95-й ОДШБр. Потери для ВСУ очень большие, кроме личного состава уничтожено много бронетехники, с которой у украинской армии проблемы.

В Минобороны подробности традиционно не привели, но по имеющейся информации в ходе ударов была применена Автоматизированная система управления тактического звена (АСУ ТЗ), она же "Созвездие-2015". Как сообщается, в обоих случаях данные о скоплении военнослужащих ВСУ были оперативно переданы в штаб, авиация получила целеуказание и тут же нанесла удар высокоточными ракетами.

Под Харьковом и Константиновкой данные об украинских военных попали в "Созвездие", дальше по цепочке координаты отправили в командный пункт, а уже оттуда — самолётам, которые были в нужном районе

- сообщили информированные источники.

АСУ ТЗ представляет собой многокомпонентный комплекс управления полем боя с рядом различных функций. В составе системы одновременно работает 11 подсистем различного назначения, отвечающих за обмен данными о тактической обстановке, передачу приказов, взаимодействие с другими войсками и т.д. В нее входят портативные радиостанции, программно-технические комплексы, средства навигации, командно-штабные машины, спутниковые и беспилотные средства наблюдения.

Впервые комплекс был испытан на учениях "Кавказ-2016", с 2018 года начал серийно поставляться в войска. На прошлый год сообщалось о полном переоснащении четырех дивизий, а также продолжающихся поставках.

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