Минпромторг: на восстановление металлургии в РФ потребуется 8 лет

В Минпромторге считают, что на восстановление потребления металлургической продукции внутри РФ и объемов ее экспорта до уровней 2019–2020 годов потребуется 8 лет. Однако, за счет замещения импорта производство стали к этому сроку должно вырасти на 6,4%, сообщает Metallplace.

В министерстве отмечают, что доля азиатского направления в экспортных поставках уже превышает 50%, хотя ранее ограничивалась 10–20%. Однако, переориентация на рынки развивающихся стран осложняется несколькими факторами.

Во-первых, порты Приморского края физически неспособны обработать все экспортные грузы из РФ в Азию. Металлургические компании вынуждены отгружать товары через порты Черного моря, где из-за рисков для судоходства фрахт подорожал в два-три раза.

Во-вторых, переориентация на рынки развивающихся стран осложняется тем, что эти страны, в отличие от западных, используют высокие ввозные пошлины.

Также в министерстве прогнозируют, что объемы производства в черной металлургии в России будут снижаться ближайшие 1,5 года.