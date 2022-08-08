Расширенная ШОС существенно превзойдет G7 не только по численности населения, но и по ВВП

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После начала спецоперации на Украине страны Запада объявили об изоляции России «от всего мира». Сейчас США окончательно испортили отношения с Китаем. В результате таких действий все вышло совсем наоборот. В случае расширения Шанхайской организации сотрудничества, созданной в 2001 году Россией, Китаем, Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном, ШОС значительно превзойдет G7 не только по численности населения, но и по совокупному объему ВВП.

После создания ШОС к организации уже присоединились Индия и Пакистан. В качестве наблюдателей выступают Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а партнерами организации являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Сейчас о своем желании стать членом Шанхайского союза объявили еще десять стран: ОАЭ, Сирия, Катар, Саудовская Аравия, Египет, Мьянма, Камбоджа, Непал, а также Армения и Азербайджан.

Скорее всего, решение о расширении организации будет принято на ближайшем саммите ШОС, который состоится 15-16 сентября в Самарканде. Мероприятие пройдет на высшем уровне, страны-участницы будут представлять главы государств. Для принятия новых членов требуется полный консенсус, поэтому, как полагают эксперты, не все желающие пополнят ряды ШОС быстро. Скорее всего, первым участником станут ОАЭ, которые попросили сразу предоставить им статус члена ШОС, минуя бюрократическую процедуру. По некоторым сведениям, в ближайшей перспективе статус члена организации могут получить Азербайджан и Армения.

По сути, Шанхайская организация сотрудничества — это политико-экономическое объединение, которое выступает альтернативным центром союза стран третьего мира в противовес прозападному клубу «Большой семерки», куда входит Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. В аккурат те страны, которые сегодня всеми силами пытаются навредить России и Китаю, в том числе оказывая давление на другие государства по всему миру. Пока это у них, мягко говоря, получается весьма плохо.

По ключевым экономическим показателям страны ШОС уже обходят участников G7 по совокупному объему ВВП, который составляет 44 437 млрд долларов. После расширения Шанхайского союза этот показатель может достичь по оценкам экспертов 53 217 млрд долларов. В то время как общий ВВП стран G7 в настоящий момент равняется 42 063 млрд долларов. За 18 лет существования ШОС стала крупнейшей в мире региональной организацией — уже сейчас она охватывает три пятых Евразии и почти половину населения Земли.

Стремление большинства стран к независимости от диктата Запада, формирование многополярного мира уже стало необратимым процессом. И стремительное расширение Шанхайской организации сотрудничества еще одно тому подтверждение.