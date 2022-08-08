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Naked Science

Бомба на колесах: Lada представила электромобиль e-Largus с батареями под капотом

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Шасси (видимо, маке) будущего электромобиля
Шасси (видимо, маке) будущего электромобиля.
Источник изображения: АвтоВАЗ

Интрига заключается в том, что обычно аккумуляторы электроавто избегают устанавливать в зоне деформации при типичных авариях, и на то есть веские причины.

АвтоВАЗ представил новый концепт Lada e-Largus — электромобиля на базе Largus с минимальными изменениями в платформе. Сертификация машины должна начаться в 2023 году. «Коммерческий» вариант машины будет поднимать до 0,8 тонны груза, а пассажирский — от пяти до семи человек. Дальность хода коммерческой версии на одной зарядке оценивают в 250 километров (без уточнения, по какому конкретному измерительному циклу будет достигнута эта цифра).

В модели поражает едва ли не уникальное — в сомнительном смысла этого слова — решение разместить часть аккумуляторов под капотом. Из-за его наличия есть сомнения, что машина в таком виде пойдет в серию (по крайней мере, хочется надеяться на это).

Дело в том, что практически все разработчики электромобилей размещают батареи в полу, между передней и задней осью. Зоны спереди и сзади от осей при типовых авариях подвергаются серьезной деформации, которая способна нарушить герметичность корпуса литиевых (впрочем, не только) аккумуляторов.

Особенность лития в том, что при контакте с воздухом он загорается, а водой при этом не тушится. Все, что можно сделать после воспламенения, — затруднить доступ кислорода, например забросав горящий объект песком. Но следует понимать, что как только блокирующий доступ воздух слой будет удален, горение возобновится.

Чтобы не препроектировать машину из-за уменьшения пространства для ног водителя и переднего пассажира, e-Largus разместил переднюю часть накопителей не под полом передней части салона, а под капотом. Как раз там, где литиевый накопитель после удара при аварии может потерять герметичность и загореться

Источник изображения: Пресс-служба АвтоВАЗа

СМИ утверждают, что новинка получит «никель-кобальт-магниевые или литий-железо-фосфатные аккумуляторы». Второй тип батарей — довольно типичный выбор для бюджетных электромобилей, но с первым ясности меньше. Дело в том, что аккумуляторов такого химического состава нет: очевидно, это какая-то ошибка. Возможно, речь идет о литий-никель-кобальт-марганцевых батареях, которые хотя бы существуют в реальности. Однако в обоих случаях литий в накопителе присутствует, то есть размещать батареи на его основе под капотом — общественно опасное деяние.

Ранее Naked Science опубликовал большой материал, в котором в деталях объяснил, почему попытки создать электромобили на платформе ДВС-мобилей — практически всегда плохая идея. Tesla и ее западные аналоги не просто так размещают литиевые накопители под полом пассажирского салона: эта зона редко деформируется при аварии, что позволяет минимизировать число погибших при таких возгораниях. В итоге электромобили в среднем горят даже реже бензиновых. Попытка пойти против этого тренда может привести к весьма тяжелым последствиям.

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Компании
Tesla
АвтоВАЗ
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