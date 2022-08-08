Министр обороны Украины уволил руководителей госпредприятий "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт"

ЦАМТО, 5 августа. Министр обороны Украины Алексей Резников уволил руководителей госпредприятий "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт", которые специализируются на экспорте и импорте вооружений, передает "РИА Новости".

"Министр обороны Алексей Резников уволил руководителей крупнейших госпредприятий по торговле вооружениями. Вадима Ноздрю сняли с должности гендиректора "Укрспецэкспорта" и Евгения Ларина – с должности директора "Спецтехноэкспорта", – сообщает издание "Цензор" и публикует указы.

По информации издания, увольнения связаны с недовольством высшего руководства Минобороны Украины выполнением контрактов на импорт критически важного вооружения.

"Укрспецэкспорт" – госкомпания, занимающаяся экспортом и импортом продукции и услуг военного и двойного назначения.

Основным видом деятельности украинской госкомпании "Спецтехноэкспорт" являются экспортно-импортные операции на рынке вооружений.