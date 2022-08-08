Главы МИД АСЕАН призвали к мирному разрешению конфликта на Украине

На совещании была подчеркнута важность немедленного прекращения боевых действий и создания благоприятных условий для мирного разрешения конфликта

ХАНОЙ, 5 августа. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призвали к прекращению боевых действий и мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом в пятницу в Пномпене участниками 55-го совещания министров иностранных дел АСЕАН, которое в качестве действующего председателя регионального объединения организует Камбоджа.

"В отношении Украины, как и всех наций, мы подтверждаем наше уважение к суверенитету, политической независимости и территориальной целостности. Мы вновь призываем к соблюдению норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций", - отмечается в коммюнике.

На совещании была подчеркнута важность немедленного прекращения боевых действий и создания благоприятных условий для мирного разрешения конфликта. Главы МИД АСЕАН заявили о поддержке усилий генерального секретаря ООН по поиску путей мирного урегулирования ситуации на Украине, призвали обеспечить безопасность гражданского населения и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи для нуждающихся.

Участники совещания также призвали все заинтересованные стороны возобновить мирный диалог, продолжить работу по урегулированию ядерной проблемы КНДР и достижению безъядерного статуса Корейского полуострова.

"Мы призываем все заинтересованные стороны возобновить мирный диалог и продолжить работу по достижению прочного мира и стабильности на безъядерном Корейском полуострове", - отмечается в коммюнике. Министры подтвердили приверженность полному выполнению всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и отметили международные усилия, направленные на достижение мирным путем полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова".

"Мы подтверждаем нашу готовность играть конструктивную роль, в том числе за счет использования управляемых АСЕАН механизмов, таких как Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ), с целью создания благоприятной атмосферы для мирного диалога между заинтересованными сторонами", - подчеркивается в заявлении глав МИД АСЕАН.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств стран-участниц АСЕАН выступили за укрепление мира и безопасности в Южно-Китайском море (ЮКМ).

"Мы подтверждаем важность поддержания и укрепления мира, безопасности, стабильности, свободы судоходства и авиации в Южно-Китайском море", - отмечается в коммюнике. Министры также подчеркнули необходимость принятия мер по укреплению доверия между сторонами в ЮКМ и подтвердили важность соблюдения норм международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

Главы внешнеполитических ведомств стран ассоциации призвали к ответственному выполнению всех положений подписанной в 2002 году АСЕАН и Китаем Декларации о правилах поведения сторон в ЮКМ, а также к скорейшему принятию "эффективного и предметного Кодекса о правилах поведения сторон".

Китай на протяжении десятилетий ведет спор с рядом стран АСЕАН по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. В этот конфликт в различной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет десять стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.