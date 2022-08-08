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ТАСС

El Pais узнала о решении Испании передать Украине 20 бронетранспортеров

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Американский бронетранспортер М113
Американский бронетранспортер М113.
Источник изображения: CC0 / Staff Sgt. Shane A. Cuomo, U.S. Air Force /

Издание напоминает, что Мадрид рассматривал возможность передачи Киеву танков Leopard, однако министр обороны королевства Маргарита Роблес исключила такой сценарий

МАДРИД, 5 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Испании приняло решение передать Украине 20 бронетранспортеров M113. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais.

Издание напоминает, что Мадрид рассматривал возможность передачи Киеву танков Leopard, однако министр обороны королевства Маргарита Роблес исключила такой сценарий, поскольку, по ее словам, боевые машины находятся в плохом состоянии. Кроме того, возможная передача испанских Leopard вызвала политические неприятности в Германии, которая выпускает такие танки и пока не поставила их Киеву.

В итоге в Минобороны Испании решили направить Украине бронетранспортеры, информировала газета. Мадрид также предложил Киеву батарею зенитных управляемых ракет Shorad Aspide. По оценке издания, новое предложение Испании не удовлетворяет украинскую сторону.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

[i]В новость была внесена правка (9:48 мск) - передается с уточнением в заголовке и в первом абзаце, верно - только 20 бронетранспортеров.[/i] 

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