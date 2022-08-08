Началось производство истребителей F-35A для ВВС Бельгии

ЦАМТО, 5 августа. По информации газеты The Brussels Times, на предприятии итальянской группы Leonardo в Камери (Италия) началось производство комплектующих для первой пары истребителей F-35A, предназначенных для ВВС Бельгии.

Как сообщил информационному агентству Belga представитель американской группы Lockheed Martin, в Камери собираются центральные и внешние кессоны крыла первых двух самолетов ВВС Бельгии. Поставка истребителей заказчику должна начаться в следующем году.

В Камери (недалеко от Милана) находится одна из трех линий окончательной сборки и проверки FACO (Final Assembly and Check Out) самолетов F-35A "Лайтнинг-2". Еще две находятся на заводах Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) и Mitsubishi Heavy Industries в Нагое (Япония).

После завершения работ компоненты крыла будут доставлены в Форт-Уэрт, где будет осуществляться сборка всех F-35A ВВС Бельгии. Дата начала летных испытаний первого самолета не называлась. Предполагается, что в следующем году ВВС Бельгии будут переданы первые четыре F-35. Они будут отправлены на авиабазу "Льюк" (шт.Аризона) для начальной подготовки пилотов и технических специалистов ВВС Бельгии. Туда же первоначально будут отправлены и следующие четыре самолета в 2024 году. Ожидается, что на базу "Флоренн" в Валлонии первые четыре истребителя прибудут не ранее апреля 2025 года. Поставки предполагается завершить к 2030 году.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2017 года Министерство обороны Бельгии объявило о начале программы закупки боевых самолетов, предназначенных для замены 54 состоящих на вооружении F-16 (44 одноместных F-16AM и 10 двухместных F-16BM), сроки эксплуатации которых истекают в период 2023-2028 гг.

В январе 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 34 истребителей F-35A, 38 двигателей F-135 компании Pratt & Whitney, систем радиоэлектронной борьбы, другого оборудования и услуг на сумму до 6,53 млрд. долл.

По результатам начавшейся в марте 2018 года оценки поступивших предложений осенью 2018 года правительство Бельгии приняло решение о закупке F-35A "Лайтнинг-2".

Начальный контракт стоимостью 22,902 млн. долл. на поддержку производства самолетов F-35A для ВВС Бельгии командование авиационных систем ВМС США заключило с Lockheed Martin Aeronautics 31 марта 2020 года. Предполагается, что общие расходы на закупку истребителей составят 5,1 млрд. долл. На подготовку двух авиабаз ВВС Бельгии для эксплуатации F-35A планируется выделить еще около 300 млн. евро.

Согласно планам, подготовка в США пилотов ВВС Бельгии применению F-35A "Лайтнинг-2" начнется в конце 2022 года, а технических специалистов обслуживанию самолетов – в 2023 году.