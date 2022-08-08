Посольство РФ оценило доклад Amnesty International о нарушениях Украиной законов войны

При этом, как обратили внимание в посольстве, опубликованный доклад правозащитной организации, касающийся ситуации на Украине, нашел широкое отражение в материалах американских СМИ

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Власти США обвинениями о якобы совершении ВС РФ военных преступлений стремятся исказить истинное положение дел и тем самым оправдать свои провокационные действия по накачке Киева вооружениями. Об этом заявило в четверг российское посольство в Вашингтоне.

"Звучащие же здесь обвинения о якобы совершении российскими Вооруженными Силами "военных преступлений" преследует лишь одну цель - исказить истинное положение дел, очернить наши усилия по освобождению Украины от нацистов. Тем самым США стремятся оправдать собственные провокационные действия по накачке киевского режима смертоносными вооружениями, которые несут гибель и разрушения", - сказано в комментарии, распространенном пресс-службой дипмиссии.

При этом, как обратили внимание в посольстве, опубликованный ранее в четверг доклад правозащитной организации Amnesty International, касающийся ситуации на Украине, нашел широкое отражение в материалах американских СМИ. В исследовании правозащитников, в частности, говорится, что Украина нарушает законы ведения войны и ставит под угрозу жизнь мирных жителей, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах. "Резонанс вокруг публикации доказывает: замалчивать правду становится все сложнее. Преступный киевский режим не испытывает никакого сочувствия к собственному населению. Задолго до начала спецоперации мы предупреждали мировую общественность о бесчеловечной сущности украинских властей", - подчеркнули в посольстве.

"Надеемся, что исследование правозащитников поможет аудитории в Соединенных Штатах сделать правильные выводы. Боевики нацформирований убивают мирных жителей. В последние дни усилились обстрела Донецка, в результате которых гибнут старики, женщины и дети", - добавили в российском диппредставительстве.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.