Новейшая сверхдальнобойная винтовка ORSIS калибра НАТО прошла испытания

Оружие позволяет поражать цели на дистанции до 2 км и оснащено прицелом со встроенным баллистическим комплексом, сообщили в ООО "Промтехнология"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Новейшая дальнобойная винтовка ORSIS под патрон 12,7x99 стандарта НАТО, позволяющая поражать цели на дистанции до 2 км и оснащенная прицелом со встроенным баллистическим комплексом, прошла испытания и готова к серийному выпуску. Оружие представят ряду иностранных заказчиков в августе на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" вместе с вариантом калибра 12,7x108, сообщили ТАСС в ООО "Промтехнология" (производитель винтовок под брендом ORSIS).

"Образцы винтовки в калибре 12,7x99 прошли заводские испытания, и мы переходим к серийному выпуску. Мощности предприятия позволяют производить сотни подобных изделий в год", - сказали в компании.

По данным разработчиков, винтовка весит 12 кг, демонстрирует стабильную кучность стрельбы 1 МОА [угловая минута]. "Эффективная дальность стрельбы составляет до 2 км. Фактически это первая серийная модель подобного уровня в России", - отметили в компании.

Производитель также сообщил, что в качестве прицела к винтовке рассматривается новый интеллектуальный прицел компании "Дедал-НВ", обладающий встроенными баллистическим комплексом, системой обработки информации и дисплеем с настраиваемым интерфейсом, расположенным в поле зрения стрелка.

"Во время форума "Армия-2022" винтовка будет презентована ряду инозаказчиков, включая проведение практических стрельб, соответствующие договоренности достигнуты", - добавили в компании.

О создании винтовки ORSIS калибра НАТО с рекордной дальностью стрельбы СМИ сообщали в сентябре 2021 года. "Промтехнология" выпускает высокоточные снайперские винтовки ORSIS T-5000, которые в рамках ОКР "Точность" были доработаны под требование Росгвардии. T-5000 могут использоваться с патронами разного калибра, в том числе 7,62 мм и 8,6 мм. В марте 2019 года в ведомстве сообщили, что недавно поступившие на вооружение T-5000 будут применяться в контртеррористических операциях. В сентябре 2019 года "Промтехнология" запустила в серийное производство винтовку ORSIS-AR15J - аналог американской винтовки AR-15 в калибре 5,56x45 мм НАТО. В декабре того же года был разработан вариант под советский автоматный патрон 7,62x39 мм.