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ТАСС

Южнокорейский лунный орбитальный аппарат вышел на связь со станцией

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Луна и Земля
Луна и Земля.
Источник изображения: Chinese Academy of Sciences

Связь была установлена в 03:40 мск

СЕУЛ, 5 августа. /ТАСС/. Южнокорейский лунный орбитальный аппарат KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter) передал сигнал станции NASA в Австралии спустя примерно 90 минут после пуска. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий.

Связь была успешно установлена в 09:40 по времени в Сеуле (03:40 мск). Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с южнокорейским аппаратом на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 19:08 по местному времени в США (02:08 мск). Спустя 40 минут после запуска аппарат, также именуемый "Танури", отделился от ракеты. Как сообщило министерство, во второй половине дня станет ясно, достиг ли аппарат нужной траектории.

Запуск KPLO осуществлен в рамках первой лунной миссии Республики Корея. Ориентировочно 16 декабря текущего года он должен достичь орбиты естественного спутника Земли. В задачи аппарата входит составление карты рельефа Луны с целью определения районов, подходящих для возможной посадки на ее поверхность, а также поиск признаков наличия воды в лунных кратерах. Его масса составляет 678 кг, а разработка стоила около $180 млн.

Как указывает Yonhap, на данный момент лишь шести странам и регионам удалось осуществить посадку на Луну или провести исследования с помощью орбитального аппарата. В их число входят Индия, Китай, Россия, США, Япония и ЕС. Если "Танури" доберется в декабре до заданной точки, то Южная Корея станет седьмой страной в мире, достигшей лунной орбиты. 

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