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РИА Новости

Союзные силы применяют на Украине винтовку "Опустошитель" калибра НАТО

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Военнослужащий РФ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащий РФ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Lobaev Arms: союзные силы применяют на Украине винтовку "Опустошитель" калибра НАТО

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 "Опустошитель" с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, оружие демонстрирует высокую точность, сообщил РИА Новости представитель предприятия-производителя данного оружия Lobaev Arms.

"Снайперская винтовка "Опустошитель" сегодня активно применяется в специальной военной операции на Украине. Оружие показывает себя хорошо – винтовка получилась очень точной, сейчас каждый выстрел документируется, чтобы его засчитали. Пока на фронте винтовки с натовским калибром", - сказал собеседник агентства.

При этом в Lobaev Arms отметили, что новые партии DXL-5, изготавливаемые для российской армии, делаются под российский патрон (12,7 на 108 миллиметров).

Как рассказывал в 2020 году в интервью РИА Новости генконструктор предприятия Владислав Лобаев, продукция Lobaev Arms поступала исключительно зарубежным заказчикам и частным военным компаниям.

Модульная (предусмотрена возможность смены стволов) винтовка DXL-5 "Опустошитель" обладает уникальной для калибра 12,7 кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты – таким образом, она стреляет в четыре раза точнее, чем ее американский конкурент Barret (2 угловые минуты).

Такая высокая для крупнокалиберной винтовки точность и прицельная дальность стрельбы (около 2,3 тысячи метров против 1,8 тысячи у Barret) позволяет "Опустошителю" выполнять одну из самых сложных боевых задач – борьбу со снайперскими подразделениями противника.

К другим технологическим ноу-хау, внедренным на DXL-5, относится демпфирующее устройство в прикладе, которое значительно снижает эффект от отдачи винтовки, вес которой составляет 13 килограммов.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
NATO
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