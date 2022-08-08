Первый запуск спутников "Гонец" с Восточного запланировали на 22 октября

Точные сроки запуска будут зависеть от готовности аппарата "Скиф-Д", уточнил источник

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Первый запуск трех спутников "Гонец" с космодрома Восточный намечен на конец октября. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск "Гонцов" с Восточного может состояться 22 октября", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, точные сроки запуска будут зависеть от готовности первого аппарата группировки "Сфера" - "Скиф-Д", создание которого в настоящий момент ведется в АО "Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева".

Ранее в Роскосмосе сообщили, что специалисты ИСС приступили к сборке и испытаниям космического аппарата "Скиф-Д". Работы над космическим аппаратом "Скиф-Д" стартовали во второй половине 2020 года, но предприятие столкнулось с определенными трудностями, вызванными санкциями Запада и отказом со стороны зарубежных партнеров от поставок необходимого оборудования для полезной нагрузки и спутниковой платформы. Однако все зарубежное оборудование было оперативно заменено на отечественные аналоги.