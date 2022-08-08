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ТАСС

SpaceX запустила ракету-носитель с корейским лунным орбитальным аппаратом

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Источник изображения: © USA TODAY NETWORK via Reuters Connect

В задачи Korea Pathfinder Lunar Orbiter входит составление карты рельефа Луны с целью определения районов, подходящих для возможной посадки на ее поверхность, а также поиск признаков наличия воды в лунных кратерах

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с корейским лунным орбитальным аппаратом KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter, "Корейский исследовательский лунный орбитальный аппарат"), также именуемый Danuri. Трансляция запуска велась на сайте SpaceX.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 19:08 по местному времени (02:08 мск пятницы). Первая ступень носителя ранее использовалась в пяти запусках, сотрудники SpaceX вновь вернули этот элемент Falcon 9 на Землю. После старта ступень в автоматическом режиме плавно опустилась на плавучую платформу Just Read the Instructions ("Просто прочтите инструкции") в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании снижать стоимость очередных запусков.

Запуск KPLO осуществлен в рамках первой лунной миссии Республики Корея. Космический аппарат массой 678 кг при помощи ракеты-носителя будет выведен на переходную баллистическую траекторию, что позволит ему ориентировочно 16 декабря текущего года достичь орбиты естественного спутника Земли. В задачи аппарата входит составление карты рельефа Луны с целью определения районов, подходящих для возможной посадки на ее поверхность, а также поиск признаков наличия воды в лунных кратерах.

Разработка аппарата стоила порядка $180 млн. Ожидается, что он пробудет на лунной орбите около года. 

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Страны
Южная Корея
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Луна
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