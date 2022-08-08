Китай осуществил запуск экспериментального многоразового космического аппарата

После работы на орбите аппарат совершит посадку в заданном районе в Китае

ПЕКИН, 5 августа. /ТАСС/. Китай произвел в пятницу успешный запуск пригодного для повторного использования экспериментального космического аппарата. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

По его данным, запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя CZ-2F с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу). После работы на орбите аппарат совершит посадку в заданном районе в Китае.

Других подробностей о запуске и экспериментальном аппарате не приводится.