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ТАСС

Китай осуществил запуск экспериментального многоразового космического аппарата

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: D-Russia.ru

После работы на орбите аппарат совершит посадку в заданном районе в Китае

ПЕКИН, 5 августа. /ТАСС/. Китай произвел в пятницу успешный запуск пригодного для повторного использования экспериментального космического аппарата. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

По его данным, запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя CZ-2F с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу). После работы на орбите аппарат совершит посадку в заданном районе в Китае.

Других подробностей о запуске и экспериментальном аппарате не приводится. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Чанчжэн
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