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Российский спецназ захватил американскую винтовку на Украине

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Снайперская винтовка Barrett M82
Снайперская винтовка Barrett M82.
Источник изображения: Public domain

Российский спецназ захватил крупнокалиберную снайперскую винтовку Barrett M82, которую выпускает американская компания Barrett Firearms Manufacturing, в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что винтовку, которая получила в Вооруженных силах США обозначение M107, будут использовать против украинских военных. M82 относится к классу «антиматериальных» винтовок, которые предназначены для поражения укреплений и легкой бронетехники.

Винтовку под патрон калибра 12,7 х 99 миллиметров НАТО разработали в 1980 году. В 2002 году винтовку приняли на вооружение армии США. Армейский вариант получил оптический прицел Leupold 4.5-14x50 Mark 4.

Ранее источник ТАСС сообщил, что российские военные применяют в зоне проведения СВО тактическую снайперскую винтовку TSVL-8 «Сталинград», которая эффективно работала на дистанции до 1,5 километра.

В июле стало известно, что российские военные захватили большое количество украинских снайперских винтовок Ukrop UAR-10.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Barrett
Проекты
NATO
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