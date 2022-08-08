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ТАСС

СМИ: Северная Македония тайно передала Украине четыре Су-25

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив

Самолеты стояли на консервации с 2004 года, сообщил портал МКД

БЕЛГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Северная Македония тайно передала Украине четыре самолета Су-25, которые с 2004 года стояли на консервации. Об этом в четверг сообщил северомакедонский информационный портал МКД.

По информации издания, в июне северомакедонская партия "Левица" уже заявляла о том, что на военном аэродроме проводится проверка и ремонт самолетов Су-25, которые были приобретены у Украины в 2001 году, а уже в 2004 - поставлены на консервацию. Отмечалось, что "ремонт осуществляют украинские военные инженеры, что свидетельствует о том, что это делается для их доставки на Украину в качестве дара". Вместе с тем северомакедонские военнослужащие отмечали, что "дополнительное беспокойство вызывала символика националистического полка "Азов" (запрещен в России и признан террористическим), замеченная на форме людей, занимавшихся обслуживанием техники".

"Точные детали всех решений, их содержание и обоснование будут [со временем] рассекречены и обнародованы", - заявили в оборонном ведомстве балканской республики в ответ на запрос издания. В минобороны также подчеркнули, что "принятые до сих пор решения не снижали боеготовность нашей армии".

Ранее минобороны Северной Македонии подтвердило передачу Украине танков Т-72. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим подчеркнула, что передача властями Северной Македонии танков Т-72 Украине является большой ошибкой, которая лишь будет способствовать преступной активности киевского режима. 

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Страны
Македония
Россия
Украина
Продукция
Су-25
Т-72
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