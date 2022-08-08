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Вестник Мордовии

Самый неудачный в мире танк Т-84У так нигде и не повоевал

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Из всех существующих в мире танков украинский Т-84У можно назвать самым неудачливым в первые два десятилетия ХХI века. Он участвовал в нескольких масштабных международных тендерах, например, в Греции, Малайзии и Турции, и везде выступил очень посредственно.

Чтобы как-то пролезть в турецкую армию киевские чиновники были готовы поделиться всеми имеющими на то время технологиями, но и это не помогло.

Хоть формально эти танки были приняты на вооружение, командование ВСУ закупило лишь десять единиц.

Единственные, кто заинтересовался, так это американцы. Они приобрели "целых" четыре машины из партии, имевшейся уже в войсках. Чтобы порадовать "дорогих друзей" харьковчане согласились установить на две из них комплексы активной защиты "Дрозд", демонтированные с попавших на Украину танков Т-55АД.

Отправившуюся за океан технику ждала незавидная участь, ее задействовали в испытаниях различных американских оружейных новинок. В результате до наших дней дожил всего один экземпляр.

Т-84У быстро устарел, и его решили заменить новой версией, именовавшейся БМ "Оплот". Оставшиеся образцы долгое время ржавели без дела, пока их не решили отправить на Strong Europe Tank Challenge 2018. На этих натовских соревнованиях они потерпели сокрушительный провал, выступив хуже всех. У танков постоянно отказывала система управления огнем, другие важные механизмы, что превращало боевую машину в "трактор", который мог только двигаться.

С началом специальной операции на Украине Т-84У несколько раз мелькали вдали от линии боевого соприкосновения, хотя неоднократно появлялись заверения, что их вот-вот бросят в бой. Но кроме показных действий на полигоне ничего так и не последовало. Вероятно, экипажи опасаются, что их "восемьдесят четвертые" просто сломаются в самый ответственный момент, поэтому их и стараются держать в тылу.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
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Страны
Греция
Малайзия
США
Турция
Украина
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