Турецкие бизнесмены ведут нечестную игру

Еще не поступив на вооружение турецкой армии, беспилотник «Акинчи» уже стал предметом скандала. Фото с сайта www.ssb.gov.tr.

Украинского чиновника обманули при закупке оружия

Стокгольмская организация Nordic Research Monitoring Network (NRMN), которая находится в оппозиции Анкаре, сообщила, что группа турецких бизнесменов, тесно связанных с правительством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, обманула украинских чиновников на 5 млн долл. в рамках очевидной жульнической схемы, которая включала ложные обещания о продаже военного оборудования.

Когда это стало широко известно ввиду жалобы, поданной представителем Украины, правительство Эрдогана прибегло к знакомой тактике затягивания времени. Аналогично тому, как оно делало в последние годы в других таких же политически чувствительных случаях, когда в расследовании были замешаны высокопоставленные правительственные чиновники, члены правящей элиты или их сообщники.

ТУРЕЦКАЯ ИНИЦИАТИВА

Рассматриваемое мошенничество стало достоянием общественности, когда украинский чиновник, отвечающий за закупку оружия в Турции, подал жалобу в полицию и прокуратуру Анкары 7 апреля 2022 года. Владимир Краковецкий, исполняющий обязанности директора по связям с общественностью Министерства внутренних дел Украины, сообщил, что украинское правительство было обмануто несколькими должностными лицами, тесно связанными с правительством Эрдогана. Заявив, что Киев поручил ему закупать грузы военного, материально-технического и гуманитарного назначения в Турции, Краковецкий отметил, что работает напрямую с посольством Украины в Анкаре, чтобы удовлетворить требования своего правительства в сфере экспорта вооружений.

Схема обмана украинского правительства, по-видимому, была спланирована Муратом Озвардаром, проэрдогановским бизнесменом, жена которого работает на турецкую разведку, а также его сообщниками. Согласно жалобе, поданной Краковецким, Озвардар был первым турком, который связался с посольством 4 марта, заявив, что поставит оружие и продовольствие, которые были указаны на веб-сайте посольства как товары, критически необходимые для Украины.

За сообщением Озвардара последовало электронное письмо, отправленное в посольство его помощником Кораем Алтынелем. Тот написал, что поставит необходимые товары на Украину, и назвал имя Озвардара в качестве основного поставщика. Известно, что Алтынель является сотрудником нескольких компаний, которые занимаются продажей вооружения и военной техники.

Посольство Украины поделилось контактной информацией турецких бизнесменов с Краковецким, который позже разговаривал по телефону с человеком по имени Мехмет. Тот сказал, что представляет Озвардара и хочет встретиться лично. Встреча состоялась в офисе технологической фирмы Ones Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (Ones Technology) в районе Чанкая в Анкаре.

ГРУЗИНСКИЕ БЛАГОДЕТЕЛИ

Мехмет пояснил, что компания работает с крупными государственными оборонными подрядчиками Турции, такими как Roketsan и Aselsan, и сообщил украинскому чиновнику, что неназванная группа в Грузии хотела пожертвовать Украине 70 млн долл. Стоимость продукции военного назначения будет якобы покрыта за счет этого пожертвования, и Озвардар берет на себя все процессы по переводу этих денег.

В тот же день Мехмет отвел Краковецкого в офис Алтынеля в компании Aka Arms Defense. На встрече с Краковецким Алтынель заявил, что раньше работал на турецкую Национальную разведывательную организацию (MIT), руководил секретными операциями, имеет контакты с высокопоставленными чиновниками в правительстве. И даже предоставил фотографии, на которых он стоит рядом с министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу. Алтынель также утверждал, что он поставлял оружие правительству во время попытки государственного переворота в 2016 году.

Первоначально турецко-украинская сделка заключалась в предоставлении бронежилетов и защитных шлемов для украинских военнослужащих. Алтынель пообещал, что товар будет доставлен клиенту в Польше через неделю. Позже он предложил продать Украине стрелковое оружие и продемонстрировал Краковецкому оружие различных калибров, включая снайперские винтовки, которые хранились в подвале здания.

На следующий день Краковецкий обедал с Алтынелем, Озвардаром и их сообщниками, включая неназванного человека, который работал в турецком Министерстве по делам семьи и социальным вопросам. Во время встречи Краковецкому сказали, что произошло недоразумение по поводу пожертвования группы в Грузии, и сообщили, что Украина должна заплатить за поставку оружия и военных товаров.

Разочарованный Краковецкий сказал, что у него нет таких денег и что любое соглашение должно рассматриваться на межправительственном уровне. Украинский чиновник проинформировал свое начальство в Киеве о развитии событий. Но Украина отчаянно нуждалась в таких поставках и тянула время, надеясь все-таки получить продукцию военного назначения.

НАЖИВКА ПРОГЛОЧЕНА

Когда Алтынель вызвал Краковецкого на встречу 6 марта и предложил доставить оружие, бронежилеты и каски за 5 млн долл., он получил позитивную реакцию. Алтынель также заявил, что турецкая разведка, Министерство внутренних дел, Главное государственное закупочное агентство и Управление оборонной промышленности одобрили продажу и передачу продукции. Получив зеленый свет из Киева, Краковецкий перевел деньги на счета, предоставленные Алтынелем, несколькими частями.

Получив средства, Алтынель захотел продать Краковецкому больше военной продукции и сначала отвел его в одну из компаний, производивших беспилотники. Представитель компании сказал, что у них есть 2700 БЛА-камикадзе, которые были изготовлены для Азербайджана, и они готовы отправить их в Польшу для доставки на Украину, если потребуется.

Алтынель также организовал визиты к нескольким другим турецким оборонным подрядчикам, которые были готовы продать Украине оружие, в том числе и снайперские винтовки. Во время всех встреч и визитов на оружейные заводы Краковецкий был убежден, что Алтынель был человеком, с которым можно иметь дело.

Алтынель также помог Краковецкому перевезти членов семьи его и его невесты в Турцию и поселил их в квартире в Анталье. У некоторых членов семьи не было паспортов, поэтому Алтынель позвонил в посольство Турции в Варшаве, чтобы оформить для них проездные документы.

Но по истечении месяца с момента заключения сделки поставка не был осуществлена, несмотря на обещание реализовать ее в течение недели. Это вызвало обеспокоенность Украины по поводу возможного мошенничества. Украинское правительство возложило ответственность за сделку на Краковецкого, и он пытался связаться с Алтынелем и вернуть деньги.

МОШЕННИКИ ПОД ЭГИДОЙ РАЗВЕДКИ

Краковецкому пришлось обратиться в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями департамента полиции Анкары, а также в прокуратуру, чтобы подать жалобу на Алтынеля, Озвардара и их сообщников. Полиция и прокуратура не приняли немедленных мер по жалобе и рассматривали ее до тех пор, пока этот вопрос не был поднят на двусторонних встречах правительств.

22 апреля полиция задержала Алтынеля и других лиц, но не взяла Озвардара под стражу. Все задержанные были быстро освобождены. Озвардар был задержан только после того, как жалоба была обнародована и он был упомянут в качестве сообщника. Но, как и ожидалось, его также отпустили после краткого задержания.

С тех пор не было зафиксировано никакого прогресса в этом деле и ни одному из подозреваемых не было предъявлено обвинений. В своих интервью Озвардар отрицал какие-либо нарушения и утверждал, что он просто хотел помочь Украине. При этом открылось, что Дмитрий Филип, военно-морской атташе при посольстве Украины, имел контакты ранее с коллегой по бизнесу Озвардара по имени Мехмет Даглар, оборонным подрядчиком и подозреваемым в этом деле. Филип даже арендовал у этого гражданина Турции квартиру в Анкаре.

Это не первый случай, когда Озвардара обвиняют в совершении уголовного преступления. В 1988 году он был привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот кокаина. В прошлом году появились данные о том, что он якобы участвовал в разграблении богатств и активов сирийцев на территориях, находящихся под контролем турецких ВС и их доверенных лиц.

Озвардар работает в нескольких секторах, от строительства и производства мебели до энергетики и бытовой техники. На фотографии его профиля в Twitter он изображен сидящим за столом с эмблемой османского государства позади него. В апреле 2020 года он опубликовал фотографию с министром внутренних дел Сойлу, который контролирует оккупированные турецкой армией районы в Сирии и руководит местной безопасностью и гражданским управлением.

Имя Озвардара впервые попало в заголовки газет в 2017 году, когда он женился на Ханде Фират, которая ранее была идентифицирована как сотрудница MIT. Фират работает журналистом в CNN Türk, правительственном пропагандистском СМИ. Частые визиты Фират в штаб-квартиру MIT были раскрыты в судебных протоколах, а ее роль в попытке государственного переворота в 2016 году с инсценированным интервью Эрдогана в FaceTime была раскрыта как часть «операции под чужим флагом», спланированной разведкой. Во время разговора с Эрдоганом по телефону входящий звонок на экране показал, что ей позвонил помощник главы MIT Хакана Фидана.

Таким образом, дело о мошенничестве в отношении Украины, похоже, не является серьезным расследованием, реально ведущим к наказанию виновных, потому что в нем участвовали люди, близкие к правительству Эрдогана. Турецкий прокурор Али Агачтан, который расследует обвинения, даже еще не подготовил обвинительный акт и вряд ли подготовит его.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.