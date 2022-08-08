Израиль внедряет ударный боевой лазер

Израильская армия стала использовать лазер для перехвата вражеских ракет. Кадр из видео со страницы Нафтали Беннетта в Twitter.

Клоны «Пересвета»: довольно дешево и очень сердито

Израильтяне совершили технологический прорыв, создав боевой лазер, именуемый на иврите « Маген ор», в переводе – «Световой щит» (СЩ). Это инновационное оружие представляет собой более мощный вариант «Железного луча» (ЖЛ), который можно отнести к первому поколению израильского светового оружия.

Новый прототип боевого лазера был произведен благодаря поддержке Управления по исследованиям и технологическим инфраструктурам – объединенного органа Министерства обороны Израиля и ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля).

ЛУЧШЕ ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ

Речь идет о базисной наземной установке тактической системы ПВО – ПРО (противовоздушной и противоракетной обороны), дополняющей систему «Железный купол» (ЖК), которая входит в первый эшелон защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от четырех до 70 км.

Эти системы могут перехватывать и оперативно-тактические ракеты типа «Точки-У» и «Искандера», находящиеся на вооружении Сирии и Йемена. Израильские военные эксперты не сомневаются, что уже сегодня ЖК может атаковать цели на расстоянии до 250 км. Каждая батарея этой системы, впервые вставшей на боевое дежурство в марте 2011 года, защищает территорию в 150 кв. км. К концу октября 2014 года системы ЖК сумели перехватить более 1200 вражеских ракет.

Боевой лазер СЩ предназначен для перехвата ракет (в том числе и управляемых противотанковых), мини-дронов, мультикоптеров, мин, запускаемых с дистанций менее 4,5 км. Таким образом, это лазерное оружие обеспечивает защиту условного нулевого уровня, в который входят все населенные пункты, окружающие сектор Газа.

Понятно, что ЖК, в течение пяти секунд автоматически рассчитывающий район вероятного падения ракеты, вполне может использоваться как на «нулевом», так и на «первом» уровне эшелонированной ПВО-ПРО. Но ракеты этого комплекса, используемые на малые расстояния, находятся в воздухе менее 15 секунд, что недостаточно для перехватчика такого типа, чтобы гарантированно поразить цель. Поэтому ЖК не стопроцентно надежен при обстреле террористами с территорий, пограничных с Израилем.

Противоракетные батареи «Праща Давида» (ПД), именуемые также «Волшебной палочкой», – это система многоуровневой обороны, предназначенной для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска от 70 до 300 км (по другим данным, от 40 до 300 км) и дозвуковых крылатых ракет. Таким образом, ПД можно считать средним звеном израильской ПВО-ПРО.

Противоракетный комплекс «Хец» («Стрела») способен перехватывать ракеты, запущенные с расстояния до 3 тыс. км и летящие со скоростью до 4,5 км в секунду.

Первые полностью действующие образцы были произведены уже в начале 1990-х годов. Противоракеты поколения «Хец-2» рассчитаны на поражение ракет противника в стратосфере . Эта система способна обнаруживать и сопровождать до 12 целей одновременно. Первая батарея ракет поколения «Хец-2» была развернута 14 марта 2000 года.

Следует обратить внимание, что СЩ, в отличие от ЖК, ПД и «Хец», ни в малейшей мере не финансировался из-за океана. На многолетние научно-исследовательские работы и первые прототипы СЩ еврейское государство потратило сотни миллионов долларов.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Разработку СЩ можно считать не просто улучшенным вариантом ЖЛ, а новым поколением светового оружия, также предназначенным для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса действия на дальности до 7 км. В качестве поражающего фактора световое оружие использует луч мощного лазера, действующего на объект в течение четырех-пяти секунд. Именно быстрота реакции – главное преимущество светового оружия перед ракетами-перехватчиками, включая ЖК.

Второе преимущество лазерного перехвата – дешевизна «выстрела». Он обходится в цену подзарядки питающего систему электрического генератора. Между тем стоимость ракеты-перехватчика «Тамир», используемой ЖК, обходится, по разным источникам, от 50 тыс. до 150 тыс. долл. И ведь эти ракеты надо еще произвести и доставить, а лазерное оружие гарантирует, по сути, неограниченный боезапас. Да и обслуживать лазерное оружие могут небольшие по численности расчеты.

Установки СЩ предназначены для уничтожения артиллерийских снарядов, мин и ракет ближнего радиуса действия, слишком маленьких для того, чтобы их мог эффективно перехватывать ЖК. Световое оружие может уничтожать и малые беспилотники (БПЛА). Системы ЖЛ, как и СЩ, могут быть смонтированы на грузовых автомобильных шасси или внутри грузовых контейнеров, а в дальнейшем – на различных летательных аппаратах и кораблях. В ряде районов Израиля системы ЖЛ были развернуты еще в 2015 году.

В СЩ используется более мощный по сравнению с ЖЛ высокоэнергетический лазер, уничтожающий цель менее чем за секунду. Выигранное время (даже если это доли секунды) в условиях боя дает возможность в случае неудачи повторить «выстрел». Таким образом, шансы на уничтожение цели увеличиваются.

Серьезным недостатком лазерного оружия при воздушном базировании пока остаются сложности его использования при сильной облачности и запыленности. Но в ближневосточном регионе погода не часто характеризуется облачностью.

Поколение систем СЩ встанет на боевую вахту в составе ЦАХАЛ, по всей видимости, в конце следующего года.

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ НУЖЕН

В Израиле внимательно следят за возможностями создания и производства лазерного оружия в государствах, которые постоянно или время от времени угрожают евреям войной.

Согласно заявлению замминистра обороны Исламской Республики Иран (ИРИ) генерала Шахроха Шахрама, его страна уже владеет лазерными артиллерийскими установками. Генерал Шахрам, который в 2019 году возглавлял Организацию радиоэлектронной промышленности при Министерстве обороны ИРИ, утверждает, что иранские инженеры разработали мобильное лазерное оружие.

Весьма показательно, что полное название военного ведомства ИРИ – Министерство обороны и поддержки ВС (МОПВС). Заметим также, что все иранские предприятия, выполняющие работы по ракетной тематике, ныне объединены в Организацию ракетно-космической промышленности Ирана (ОРКП).

Турецкие исследователи Мурат Ещильташ из Анкарского университета социальных наук и Рыфат Унджиль из Ближневосточного технического университета в Анкаре в солидном обзорном труде (384 страницы) под названием «Безопасность, оборона и вооружение на Ближнем Востоке» (Стамбул, 2020) прямо указывают: «В настоящее время Турция нацелена на производство сложных военных технологий с использованием своих национальных возможностей, и в этом контексте она предпринимает шаги по превращению проектов по производству самолетов, лазерного оружия, электромагнитных пушек, ракетных двигателей в широкомасштабное производство».

Согласно ряду источников, Турция уже готова поставить на поток производство наземных БТР с лазерными пушками. А по сообщению южнокорейского новостного канала «Ренхап», Северная Корея, возможно, недавно испытала лазерное оружие.

Однако ни ИРИ, ни Турция, ни КНДР не входят в передовую группу разработчиков светового оружия. Лидерами в этой области являются Россия, США, Израиль, Франция, Китай, Великобритания и ФРГ. Эти страны разрабатывают разные модификации лазерных ПВО-ПРО не только для своих армий, но и для мирового рынка.

ЗАЩИТЫ НЕ ПРИДУМАНО

Впервые лазерное оружие намеревалась применить в военных целях Великобритания в 1982 году во время войны с Аргентиной за Фолклендские острова. Тогда британцы развернули на Фолклендах лазерную установку для ослепления аргентинских пилотов, но по назначению ее так и не применили. Сейчас английские военные готовятся к испытаниям оружия направленной передачи энергии лазерного луча, которые начнутся в 2023-м. Предполагается, что все работы завершатся к 2025 году.

Тактико-технические характеристики боевых лазерных комплексов обычно не разглашаются. В России встали на боевое дежурство боевые лазеры «Пересвет» и «Задира», но информации об этих системах совсем немного. Известно, что «Пересвет» ослепляет атакующую ракету и ее наведение на цель не происходит. «Задира» в большей степени похож на ЖЛ и СЩ, ибо поражает вражеский объект «выстрелом».

Отставной генерал ВВС США 63-летний Джон Эрл Хайтен, занимавший в 2019–2021 годах пост 11-го заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов, выступая в Брукингском институте в Вашингтоне, утверждал, что его страна «близко подошла к разработке и внедрению оружия направленной энергии, обладающего огромным потенциалом». Генерал Хайтен пояснил, что он имеет в виду «энергию в виде света».

Об испытаниях в нынешнем 2022 году на море и в космосе лазерного оружия объявляла министр Вооруженных сил Франции (так с 2017 года именуется пост министра обороны в этой стране) Флоранс Парли. Впрочем, 20 мая нынешнего года Парли перестала быть главой военного ведомства. Этот портфель получил бывший министр заморских территорий Себастьян Лекорню.

Шведские инженеры и военные сравнительно давно успели приложить руку к производству лазерного оружия. Еще в 1977 году они создали зенитную управляемую ракету с лазерным наведением. Поражающим эффектом тот лазер не обладал, но, как говорили сами его разработчики, «луч был оседлан».

Важно иметь в виду, что Швеция, тогда декларировавшая свой нейтралитет, на самом деле уже была интегрирована в систему ПВО-ПРО блока НАТО. А Управление материальных средств Королевской шведской армии совместно с немецкими компаниями еще до стран, официально входящих в НАТО, начало разработку светового оружия.

Данных о попытках финских военных инженеров создать свои образцы действенного светового оружия в настоящее время нет. Но следует иметь ввиду, что Финляндская республика (ФР), несмотря на свой нейтральный статус, с 2014 года является партнером НАТО.

В правительственном постановлении от 2016 года, именуемом «Обеспечение технологической и промышленной оборонной базы Финляндии», один из пунктов гласит: «В целях повышения безопасности Финляндия должна активно сотрудничать с другими странами; приоритет отдается ЕС, НАТО и Северной Европе».

Следовательно, Финляндия, развивающая международные военно-промышленные связи, вполне может в ближайшее время приобрести в других странах или произвести на своей территории различные виды вооружения, в том числе и лазерного.

На сегодняшний день эффективных средств защиты от лазерного оружия высокой мощности не существует. В Израиле продолжаются работы по созданию, доведению до оперативного статуса и внедрению в ЦАХАЛ мобильных установок СЩ. Ими предполагается оснастить подразделения, ведущие маневренные боевые действия.

Иерусалим

Захар Гельман

Захар Гельман – военный журналист.