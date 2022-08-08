Войти
Независимое военное обозрение

Израиль внедряет ударный боевой лазер

319
0
0
Израильская армия стала использовать лазер для перехвата вражеских ракет. Кадр из видео со страницы Нафтали Беннетта в Twitter
Израильская армия стала использовать лазер для перехвата вражеских ракет. Кадр из видео со страницы Нафтали Беннетта в Twitter.

Клоны «Пересвета»: довольно дешево и очень сердито

Израильтяне совершили технологический прорыв, создав боевой лазер, именуемый на иврите « Маген ор», в переводе – «Световой щит» (СЩ). Это инновационное оружие представляет собой более мощный вариант «Железного луча» (ЖЛ), который можно отнести к первому поколению израильского светового оружия.

Новый прототип боевого лазера был произведен благодаря поддержке Управления по исследованиям и технологическим инфраструктурам – объединенного органа Министерства обороны Израиля и ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля).

ЛУЧШЕ ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ

Речь идет о базисной наземной установке тактической системы ПВО – ПРО (противовоздушной и противоракетной обороны), дополняющей систему «Железный купол» (ЖК), которая входит в первый эшелон защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от четырех до 70 км.

Эти системы могут перехватывать и оперативно-тактические ракеты типа «Точки-У» и «Искандера», находящиеся на вооружении Сирии и Йемена. Израильские военные эксперты не сомневаются, что уже сегодня ЖК может атаковать цели на расстоянии до 250 км. Каждая батарея этой системы, впервые вставшей на боевое дежурство в марте 2011 года, защищает территорию в 150 кв. км. К концу октября 2014 года системы ЖК сумели перехватить более 1200 вражеских ракет.

Боевой лазер СЩ предназначен для перехвата ракет (в том числе и управляемых противотанковых), мини-дронов, мультикоптеров, мин, запускаемых с дистанций менее 4,5 км. Таким образом, это лазерное оружие обеспечивает защиту условного нулевого уровня, в который входят все населенные пункты, окружающие сектор Газа.

Понятно, что ЖК, в течение пяти секунд автоматически рассчитывающий район вероятного падения ракеты, вполне может использоваться как на «нулевом», так и на «первом» уровне эшелонированной ПВО-ПРО. Но ракеты этого комплекса, используемые на малые расстояния, находятся в воздухе менее 15 секунд, что недостаточно для перехватчика такого типа, чтобы гарантированно поразить цель. Поэтому ЖК не стопроцентно надежен при обстреле террористами с территорий, пограничных с Израилем.

Противоракетные батареи «Праща Давида» (ПД), именуемые также «Волшебной палочкой», – это система многоуровневой обороны, предназначенной для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска от 70 до 300 км (по другим данным, от 40 до 300 км) и дозвуковых крылатых ракет. Таким образом, ПД можно считать средним звеном израильской ПВО-ПРО.

Противоракетный комплекс «Хец» («Стрела») способен перехватывать ракеты, запущенные с расстояния до 3 тыс. км и летящие со скоростью до 4,5 км в секунду.

Первые полностью действующие образцы были произведены уже в начале 1990-х годов. Противоракеты поколения «Хец-2» рассчитаны на поражение ракет противника в стратосфере . Эта система способна обнаруживать и сопровождать до 12 целей одновременно. Первая батарея ракет поколения «Хец-2» была развернута 14 марта 2000 года.

Следует обратить внимание, что СЩ, в отличие от ЖК, ПД и «Хец», ни в малейшей мере не финансировался из-за океана. На многолетние научно-исследовательские работы и первые прототипы СЩ еврейское государство потратило сотни миллионов долларов.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Разработку СЩ можно считать не просто улучшенным вариантом ЖЛ, а новым поколением светового оружия, также предназначенным для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса действия на дальности до 7 км. В качестве поражающего фактора световое оружие использует луч мощного лазера, действующего на объект в течение четырех-пяти секунд. Именно быстрота реакции – главное преимущество светового оружия перед ракетами-перехватчиками, включая ЖК.

Второе преимущество лазерного перехвата – дешевизна «выстрела». Он обходится в цену подзарядки питающего систему электрического генератора. Между тем стоимость ракеты-перехватчика «Тамир», используемой ЖК, обходится, по разным источникам, от 50 тыс. до 150 тыс. долл. И ведь эти ракеты надо еще произвести и доставить, а лазерное оружие гарантирует, по сути, неограниченный боезапас. Да и обслуживать лазерное оружие могут небольшие по численности расчеты.

Установки СЩ предназначены для уничтожения артиллерийских снарядов, мин и ракет ближнего радиуса действия, слишком маленьких для того, чтобы их мог эффективно перехватывать ЖК. Световое оружие может уничтожать и малые беспилотники (БПЛА). Системы ЖЛ, как и СЩ, могут быть смонтированы на грузовых автомобильных шасси или внутри грузовых контейнеров, а в дальнейшем – на различных летательных аппаратах и кораблях. В ряде районов Израиля системы ЖЛ были развернуты еще в 2015 году.

В СЩ используется более мощный по сравнению с ЖЛ высокоэнергетический лазер, уничтожающий цель менее чем за секунду. Выигранное время (даже если это доли секунды) в условиях боя дает возможность в случае неудачи повторить «выстрел». Таким образом, шансы на уничтожение цели увеличиваются.

Серьезным недостатком лазерного оружия при воздушном базировании пока остаются сложности его использования при сильной облачности и запыленности. Но в ближневосточном регионе погода не часто характеризуется облачностью.

Поколение систем СЩ встанет на боевую вахту в составе ЦАХАЛ, по всей видимости, в конце следующего года.

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ НУЖЕН

В Израиле внимательно следят за возможностями создания и производства лазерного оружия в государствах, которые постоянно или время от времени угрожают евреям войной.

Согласно заявлению замминистра обороны Исламской Республики Иран (ИРИ) генерала Шахроха Шахрама, его страна уже владеет лазерными артиллерийскими установками. Генерал Шахрам, который в 2019 году возглавлял Организацию радиоэлектронной промышленности при Министерстве обороны ИРИ, утверждает, что иранские инженеры разработали мобильное лазерное оружие.

Весьма показательно, что полное название военного ведомства ИРИ – Министерство обороны и поддержки ВС (МОПВС). Заметим также, что все иранские предприятия, выполняющие работы по ракетной тематике, ныне объединены в Организацию ракетно-космической промышленности Ирана (ОРКП).

Турецкие исследователи Мурат Ещильташ из Анкарского университета социальных наук и Рыфат Унджиль из Ближневосточного технического университета в Анкаре в солидном обзорном труде (384 страницы) под названием «Безопасность, оборона и вооружение на Ближнем Востоке» (Стамбул, 2020) прямо указывают: «В настоящее время Турция нацелена на производство сложных военных технологий с использованием своих национальных возможностей, и в этом контексте она предпринимает шаги по превращению проектов по производству самолетов, лазерного оружия, электромагнитных пушек, ракетных двигателей в широкомасштабное производство».

Согласно ряду источников, Турция уже готова поставить на поток производство наземных БТР с лазерными пушками. А по сообщению южнокорейского новостного канала «Ренхап», Северная Корея, возможно, недавно испытала лазерное оружие.

Однако ни ИРИ, ни Турция, ни КНДР не входят в передовую группу разработчиков светового оружия. Лидерами в этой области являются Россия, США, Израиль, Франция, Китай, Великобритания и ФРГ. Эти страны разрабатывают разные модификации лазерных ПВО-ПРО не только для своих армий, но и для мирового рынка.

ЗАЩИТЫ НЕ ПРИДУМАНО

Впервые лазерное оружие намеревалась применить в военных целях Великобритания в 1982 году во время войны с Аргентиной за Фолклендские острова. Тогда британцы развернули на Фолклендах лазерную установку для ослепления аргентинских пилотов, но по назначению ее так и не применили. Сейчас английские военные готовятся к испытаниям оружия направленной передачи энергии лазерного луча, которые начнутся в 2023-м. Предполагается, что все работы завершатся к 2025 году.

Тактико-технические характеристики боевых лазерных комплексов обычно не разглашаются. В России встали на боевое дежурство боевые лазеры «Пересвет» и «Задира», но информации об этих системах совсем немного. Известно, что «Пересвет» ослепляет атакующую ракету и ее наведение на цель не происходит. «Задира» в большей степени похож на ЖЛ и СЩ, ибо поражает вражеский объект «выстрелом».

Отставной генерал ВВС США 63-летний Джон Эрл Хайтен, занимавший в 2019–2021 годах пост 11-го заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов, выступая в Брукингском институте в Вашингтоне, утверждал, что его страна «близко подошла к разработке и внедрению оружия направленной энергии, обладающего огромным потенциалом». Генерал Хайтен пояснил, что он имеет в виду «энергию в виде света».

Об испытаниях в нынешнем 2022 году на море и в космосе лазерного оружия объявляла министр Вооруженных сил Франции (так с 2017 года именуется пост министра обороны в этой стране) Флоранс Парли. Впрочем, 20 мая нынешнего года Парли перестала быть главой военного ведомства. Этот портфель получил бывший министр заморских территорий Себастьян Лекорню.

Шведские инженеры и военные сравнительно давно успели приложить руку к производству лазерного оружия. Еще в 1977 году они создали зенитную управляемую ракету с лазерным наведением. Поражающим эффектом тот лазер не обладал, но, как говорили сами его разработчики, «луч был оседлан».

Важно иметь в виду, что Швеция, тогда декларировавшая свой нейтралитет, на самом деле уже была интегрирована в систему ПВО-ПРО блока НАТО. А Управление материальных средств Королевской шведской армии совместно с немецкими компаниями еще до стран, официально входящих в НАТО, начало разработку светового оружия.

Данных о попытках финских военных инженеров создать свои образцы действенного светового оружия в настоящее время нет. Но следует иметь ввиду, что Финляндская республика (ФР), несмотря на свой нейтральный статус, с 2014 года является партнером НАТО.

В правительственном постановлении от 2016 года, именуемом «Обеспечение технологической и промышленной оборонной базы Финляндии», один из пунктов гласит: «В целях повышения безопасности Финляндия должна активно сотрудничать с другими странами; приоритет отдается ЕС, НАТО и Северной Европе».

Следовательно, Финляндия, развивающая международные военно-промышленные связи, вполне может в ближайшее время приобрести в других странах или произвести на своей территории различные виды вооружения, в том числе и лазерного.

На сегодняшний день эффективных средств защиты от лазерного оружия высокой мощности не существует. В Израиле продолжаются работы по созданию, доведению до оперативного статуса и внедрению в ЦАХАЛ мобильных установок СЩ. Ими предполагается оснастить подразделения, ведущие маневренные боевые действия.

Иерусалим


Захар Гельман

Захар Гельман – военный журналист.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Великобритания
Германия
Израиль
Иран
Йемен
Китай
КНДР
Россия
Сирия
США
Турция
Финляндия
Франция
Швеция
Южная Корея
Продукция
Железный купол
Искандер
Праща Давида
Проекты
NATO
БПЛА
Евросоюз
Похожие новости
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
06.07.2016
Три кита безопасности
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
19.02.2013
Рейтинг экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока возглавляют США, Россия и Франция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 05:47
  • 1
«Если начнется война - Китай победит Тайвань. Потери будут огромными»
  • 08.08 04:55
  • 82
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 08.08 04:17
  • 29990
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.08 02:00
  • 2
Секретный резерв для российского ВПК
  • 08.08 00:20
  • 18
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 07.08 22:55
  • 39
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 07.08 22:22
  • 1
Мирной Арктике пришел конец, и это хорошо
  • 07.08 16:26
  • 2
Ракета Atlas V с российским двигателем вывела на орбиту спутник Космических сил США
  • 07.08 13:38
  • 2
Замминистра обороны России Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе
  • 07.08 13:08
  • 2
В ЦАР ждут прибытия трех тысяч российских военных инструкторов
  • 06.08 00:55
  • 3
«Украина: гладиаторские бои»
  • 05.08 18:07
  • 1
Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог
  • 05.08 17:50
  • 1
Итальянская компания разместила шеврон ЦПК на костюме для полета итальянца на SpaceShipTwo
  • 05.08 11:41
  • 2
"Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункционального БПЛА
  • 05.08 03:27
  • 3
Новый БПЛА "Алмаз-Антея" поможет в спецоперации на Украине, заявил эксперт