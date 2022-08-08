Требуются пешки, предпочтительно белые

Западная пресса поет в унисон американской разведке

Кондолиза Райс, уйдя в отставку с поста госсекретаря, сделалась необычайно миролюбивой. Фото Reuters

Америка никогда не хотела России зла, заявила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс. Выступая 22 июля на Форуме безопасности в Аспене, она вспомнила об усилиях администраций Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Обамы по «интегрированию России в международную систему». По словам бывшего госсекретаря, эти администрации «сделали все возможное», чтобы не унижать Россию после ее поражения в холодной войне, а тем более посягать на ее суверенитет.

Но факты свидетельствуют об обратном.

УКРАИНСКИЙ ФРОНТ ЦРУ

Вскоре после окончания Второй мировой СССР и США, недавние союзники, стали врагами и начали холодную войну. А недавние враги Германия и Япония наладили с американцами союзнические отношения.

ЦРУ использовало секции украинского националистического движения в надежде «расколоть» СССР. Наиболее тесно ЦРУ сотрудничало с «Организаций украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ), возглавляемой Степаном Бандерой.

В начале войны Бандера руководил одной из самых жестоких группировок ОУН, которая сотрудничала с нацистами и активно участвовала в уничтожении миллионов русских, поляков и украинских евреев. Тогдашний руководитель тайных операций ЦРУ в Берлине Питер Зихель заявил, что члены ОУН «были нацистами, чистыми и простыми» и что «многие из них делали за нацистов грязную работу». Во время своего правления президент Виктор Ющенко провозгласил Бандеру «героем Украины».

Акция Ющенко была осуждена Европарламентом и польскими, еврейскими и российскими организациями, представляющими сотни тысяч их предков, убитых под руководством Бандеры. Но после майдана, при Петре Порошенко Бандере вернули героический статус, а день его рождения сделали национальным праздником.

В рамках тайной операции ЦРУ, известной как «Операция Гладио», вербовались бывшие члены ОУН и других националистических групп. Они использовались для организации повстанческого движения против советского государства, начиная с контрабанды оружия и кончая бандитизмом и саботажем.

Два подразделения ЦРУ – Управление координации политики (OPC) и Управление специальных операций (OSO) – тесно сотрудничали с «повстанческой армией» антисоветской Украины и вели «психологическую войну» в граничащих с Украиной регионах Польши, Чехословакии и Румынии.

В рамках усилий, ранее направленных на раскол СССР, а теперь России, ЦРУ рука об руку с английской MI6 стояло на переднем крае борьбы с влиянием Москвы в Европе. Среди союзников ЦРУ по холодной войне были высшие иерархи Католической церкви в Вене и антикоммунистические активисты в Ватикане. Они помогали собирать разведданные – особенно о Польше, Венгрии и Украине. Тогда же ЦРУ начало операцию «Ред Сокс», целью которой было разжигание националистических движений за независимость в советских республиках.

После разгрома украинского повстанческого движения многие бандеровцы, прошедшие школу гестапо, и в их числе один из основателей ОУН Николай Лебедь, стали эмигрантами. После войны Лебедь эмигрировал в Мюнхен, где трудился на курируемом ЦРУ радио «Свободная Европа», вещавшем на Восточную Европу. Когда Лебедь поссорился с руководством послевоенной ОУН, базирующейся в Западной Германии, ЦРУ переправило его вместе с сотнями немецких нацистов в США.

Украина и украинцы всегда рассматривались ЦРУ как инструменты политики, направленной на уничтожение СССР, а затем и России. В одном из секретных документов ЦРУ указывалось, что «бывшие члены украинского подполья, находящиеся сейчас в США, будут использоваться в максимально возможной степени». Теперь эти задачи решают их потомки.

ДЕРУСИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ

Борьба Украины за государственность всегда была связана с усилиями по дерусификации страны, которые после майдана привели к запретам на все русское в государственной практике и в культуре.

Закон 2019 года требовал, чтобы все должностные лица говорили только по-украински, школьное обучение за пределами начальных классов велось на украинском языке, а все СМИ на иностранных языках, за исключением английского и языков стран ЕС, выходили и в украинской версии. Закон был проведен через Раду ее председателем Андреем Парубием, соучредителем Социал-национальной партии Украины (СНПУ), созданной по образцу гитлеровской НСДАП. Парубий объявил СНПУ «последней надеждой белой расы и человечества как такового».

В 2004 году СНПУ превратилась в нацистскую партию «Свобода» (запрещена в РФ). Лидер ее Олег Тягнибок, бывший депутат Рады, выступил тогда же с речью, в которой призвал Украину избавиться от «московско-еврейской мафии». Этот тезис хорошо знаком миру со времен Третьего рейха.

Хотя крайне правые партии официально незначительно представлены в Раде, такие группировки, как батальон «Азов» (запрещен в РФ), обладают большой властью в национальной гвардии, киевской полиции и в регулярной армии Украины. В 2015 году из-за неонацистской ориентации и нападений на мигрантов, цыган и представителей ЛГБТ-сообщества в США было запрещено оказание помощи «Азову». Но через год этот запрет был отменен.

Первый командир «Азова», бывший депутат Рады Андрей Билецкий заявил, что национальная цель Украины – возглавить «белую расу мира в последнем крестовом походе против возглавляемых семитами недочеловеков». На призывы по меньшей мере 40 членов Конгресса США внести «Азов» в список «иностранных террористических организаций», администрации Обамы, Трампа и Байдена не отреагировали.

РАСИЗМ И ПРОПАГАНДА ВОЙНЫ

Профессор урбанистики и международных исследований Портлендского университета Джеральд Сассман в статье «Российско-украинский конфликт: пропаганда войны» (27 июля, интернет-версия журнала CounterPunch) задает ряд вопросов.

Почему американские массмедиа уделяют мало внимания расизму и военным преступлениям «Азова» в Донбассе? Почему многие американские репортеры в США, Великобритании и в других западных странах разделяют расистские предрассудки?

Освещение историй украинских беженцев дало четкое понимание, как пресса США относится к «достойным» и «недостойным» жертвам по расовому признаку. Британские, американские и другие западные издания сосредоточились на бегстве украинцев в свете идеологии расового превосходства.

Питер Добби, английский телеведущий, работающий на «Аль-Джазиру», назвал украинских беженцев «преуспевающими людьми из среднего класса», непохожими на тех, кто бежит из районов Северной Африки. Они похожи на любую европейскую семью, с которой вы живете по соседству, заявляет Добби.

Корреспондент британского ITV Люси Уотсон, выступая на железнодорожном вокзале в Польше, на который прибыли украинские иммигранты, заявила: «С ними случилось немыслимое. И это не развивающаяся страна третьего мира. Это Европа!» Ее американская коллега репортер NBC News Келли Кобелла плакала в знак солидарности с украинцами: «Это не беженцы из Сирии, это беженцы из соседней Украины. Они христиане, они белые. Они очень похожи на людей, которые живут в Польше».

На главном кабельном новостном канале Франции BFM TV журналист Филипп Корб также применил расовую иерархию: «Мы говорим здесь не о сирийцах. Мы говорим о европейцах, которые уезжают на машинах, похожих на наши, чтобы спасти свои жизни».

По словам профессора Сассмана, предвзятое освещение спецоперации России в западной прессе показало нежелание анализировать природу, историю и причины конфликта. СМИ подвергают цензуре голоса, которые ставят под сомнение доминирующий нарратив и замалчивают альтернативные интерпретации кризиса. Сассман не нашел ни одного массмедиа, где освещались бы роль США в разжигании конфликта, история американских вторжений или влияние западных санкций на граждан России.

Помимо антироссийских предрассудков, которыми поражена западная пресса с 1917 года, существует новая коалиция неоконсервативных сил в Демократической партии и ее союзников в спецслужбах, в IТ-индустрии, в основных медиа, которые мобилизуют общественное мнение коллективного Запада. Новостные каналы забиты экспертами из отставных офицеров разведки, отставных военных, чиновников Пентагона и политиков, связанных с ВПК. Среди них такие фигуры, как отставные генералы Джек Кин и Дэвид Петреус, бывшие министры Леон Панетта и Кондолиза Райс.

Как отметили Эдвард Херман и Ноам Хомски в классическом исследовании информационной пропаганды, немногие журналисты, освещающие внешнюю политику, готовы рисковать своими привилегированными позициями в СМИ, разыскивая источники информации за пределами Белого дома, Госдепа, Пентагона, ЦРУ и ведущих аналитических центров.

Журналист Стивен Кинзер заметил: худший аспект публичных дебатов о политике США в Восточной Европе – активное участие прессы в «чрезмерной демонизации Путина» и в «изображении России как хищного врага, готового сокрушить Запад». Кинзер подчеркнул, что многие издания «стали еще более воинственными, чем Пентагон».

Американские новости об украинском конфликте, пишет профессор Сассман, опираются на манихейское изображение двух лидеров. Есть злобный Путин, снедаемый амбициями восстановить СССР (что не требует доказательств, ведь никого не накажут за ложь о России и ее лидере). Есть и другой герой – «современная Жанна д’Арк» в лице Владимира Зеленского, «героического националиста, вызывающего подобострастное восхищение западных медиа».

ФИГУРЫ РАЗМЕНЯНЫ, ПЕШКИ ОБРЕЧЕНЫ

В октябре 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей раскрыл список мировых лидеров, богачей, политиков и знаменитостей, которые размещали деньги на офшорных счетах с целью уклонения от уплаты налогов. Наибольшее количество лиц, упомянутых в разоблачении, имели украинское гражданство.

Сегодня отношения России и США характеризуются не только размещением американских военных баз вокруг российской территории, но и отказом от дипломатии, замечает Сассман. Даже Рональд Рейган, который говорил об СССР как «империи зла», вступал с этой империей в переговоры. Хотя СССР американцы считали куда более грозным врагом, чем нынешняя Россия.

Усилия властей США по дестабилизации России, начатые ЦРУ на заре холодной войны, никогда не ослабевали. Исследование, проведенное корпорацией Rand для армии США в 2019 году, показывает, чем вызван конфликт в Украине. Цель его – превращение России в нищее государство третьего мира. В документе излагается конкретная экономическая, политическая и военная стратегия, которые обеспечат достижение этой цели – начиная с ужесточения санкций и кончая предоставлением летального оружия Украине.

Свой анализ профессор Сассман заканчивает так: «Украина, с точки зрения Вашингтона, является не более чем пешкой в глобальной игре, с помощью которой США хочет сохранить однополярное положение в мире, где российские, китайские и индийские утверждения принципов баланса сил не будут услышаны... СМИ отказываются упоминать эти очевидные правила игры, потому что сами выступают за англо-американскую гегемонию и превосходство белых».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»