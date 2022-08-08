Ракетный частокол Балтики

Морская доктрина и Корабельный устав ВМФ приведут к новой Программе кораблестроения

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Морской доктрины Российской Федерации» и указ «Об утверждении Корабельного устава Военно-морского флота». Глава государства придал особый символизм своим действиям, поставив подписи под документами 31 июля 2022 года – в День Военно-морского флота России. Логично предположить, что вскоре будут внесены коррективы в еще один важный документ – Программу кораблестроения.

Ее действующий вариант был утвержден весной 2014 года. За прошедшие с тех пор восемь лет в мире произошли огромные изменения. Среди главных – резкое похолодание отношений Восток–Запад, значительное число дополнительных экономических санкций, наложенных США, ЕС и их странами-сателлитами по всему миру на Россию, проведение специальной военной операции на Украине, расширение НАТО и создание новых агрессивных военно-экономических блоков в Азии.

Поскольку текст Программы кораблестроения носит гриф секретности, мы можем говорить лишь об общих принципах, по которым может происходить корректировка.

На практике похолодание в отношениях Востока и Запада привело к отказу западноевропейских фирм от выполнения ранее подписанных ими договоров на поставку судовых дизелей и другого корпусного насыщения для намеченных к постройке кораблей, судов и катеров для ВМФ России. Сообразно обстановке, от отечественных судостроителей требуется незамедлительно и решительно переориентироваться на иных поставщиков. Что уже происходит по факту и нуждается в отражении на страницах новой Программы кораблестроения.

Замещение импорта – далеко не единственная причина для внесения корректировок в долгосрочные планы отечественного судостроения. Как показало практическое выполнение задач, поставленных перед Черноморским флотом (ЧФ), изо всех сил и средств наиболее часто выходят в море подводные лодки. Главным образом – для выполнения пусков крылатых ракет комплекса «Калибр-ПЛ» по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Иностранная пресса признает высокую эффективность действий российских подводников: разведка блока НАТО, активно работающая на ВСУ, не в состоянии отслеживать все перемещения субмарин ЧФ. Скрытный выход на позицию для стрельбы приводит к тому, что координаты подлодки фиксируются лишь по точке выхода из-под воды ракет типа 3М-14. Это вносит элемент внезапности в действия Вооруженных сил России, уменьшает возможности противника сократить потери живой силы и техники путем их быстрого рассредоточения непосредственно перед ракетным ударом.

Пять месяцев спецоперации на Украине выявили как сильные, так и слабые стороны с техническим оснащением ЧФ. Опыт боевых действий на Черном и Азовском морях показал, что надводные корабли все больше превращаются в мишени для высокотехнологичного противника. Все их перемещения легко отслеживаются разведывательной авиацией и космическими средствами стран НАТО, а сами корабли сильно уязвимы к воздействию современных средств поражения ВСУ. А вот высокая скрытность подводных лодок позволяет использовать их как эффективное средство разведки и наблюдения на малом удалении от береговых объектов противника. Надводные суда туда не заходят из-за угрозы обстрела противокорабельными ракетами «Нептун», «Гарпун» и «Бримстон» поступившими на вооружение ВСУ.

Все это дает дополнительные аргументы сторонникам преимущественного развития подводной составляющей отечественного флота. Благо что в стране создана необходимая соответствующая конструктивно-производственная база. Флагман отечественного судостроения – Северный машиностроительный завод (Севмаш) в Северодвинске работает с полной нагрузкой. Здесь делают подводные атомоходы: стратегические крейсеры с межконтинентальными баллистическими ракетами проекта 955А «Борей-А», многоцелевые подлодки с крылатыми ракетами проекта 885М «Ясень-М», а также субмарины специального назначения, включая глубоководные станции, носители спускаемых аппаратов и робототехники.

Параллельно Россия продолжает программу постепенной замены изношенных дизель-электрических подводных лодок советской постройки проекта 877 более современными, проектов 636.3 и 677. Для этого задействованы мощности АО «Адмиралтейские верфи».

Выступая на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, Владимир Путин сказал: «Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России – и экономических, и жизненно важных, стратегических. Прежде всего это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами. Ключевое здесь – это возможности Военно-морского флота».

Включение Балтики в зону стратегических интересов требует усиления Балтийского флота (БФ), который за период «дружбы с Западом» лишился большей части корабельного состава. Грядущее вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс подвигло отдельных политиков (среди них министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс) говорить о Балтике как «внутренней территории» и «озере НАТО».

Принимая во внимание значительное численное превосходство военно-морских сил НАТО, наиболее логичным представляется пополнение БФ современными подводными ракетоносцами. Идет дискуссия, какие типы субмарин лучше подойдут для моряков-балтийцев. Высказывается пожелание заказать у петербургских судостроителей еще одну партию подлодок проекта 636.3 в дополнение к 12 законтрактованным ранее для нужд черноморцев и тихоокеанцев. Однако у этих субмарин есть очевидные недостатки, связанные с моральным старением базового проекта 877, выполненного в 70-е годы прошлого века. Многочисленные улучшения, внедренные на улучшенном проекте 636, не в силах привести его к технологическому уровню новейших иностранных субмарин по степени автоматизации и уровню шума.

Лучшим выходом из положения станет полное прекращение строительства подлодок проекта 636.3 в пользу корабля следующего, четвертого поколения проекта 677 «Лада». При сохранении вооружения (18 ракет и торпед) «Лада» на порядок тише, а ее гидроакустический комплекс «Лира» гораздо совершеннее устаревшего «Рубикона». Это дает экипажу возможность скрытно действовать в районах, где присутствуют самолеты и корабли противолодочной обороны противника. «Лада» компактнее и посему лучше приспособлена для действий на Балтике с ее мелководьем и большой интенсивностью судоходства.

Интересной темой может стать и возобновление строительства малых субмарин по типу «Пиранья». Последние лодки этого класса (диверсионные проекта 865) были выведены из состава флота на рубеже веков в качестве жеста доброй воли российского руководства. Он последовал после неоднократных обращений к нему «западноевропейских партнеров», кто ныне активно поставляют оружие бандеровской Украине. Пополненный подлодками типа «Лада» и «Пиранья», БФ вновь станет могучим фактором сдерживания агрессора.

Владимир Карнозов