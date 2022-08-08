Механизмы миротворчества бывают разные

Высокая политика, национальные интересы и африканские страсти

В комитете Совета Федерации по обороне и безопасности два раза в год проводится совещание по миротворческой деятельности. В мае–июне 2022 года поднимали вопросы об участии России в миротворческой деятельности. Эта задача возлагалась на руководителя подкомитета СФ по обороне и военно-политическому сотрудничеству Сергея Колбина.

В конце апреля был подготовлен доклад правительства РФ о миротворческой деятельности за период с апреля 2021 по март 2022 года. Он назывался «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». В июне в комитете проводился мониторинг миротворческой деятельности.

Вооружившись докладом и результатом мониторинга, комитет 7 июля 2022 года провел совещание «Об участии РФ в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».

НЕКОТОРЫЕ ПОДРОБНОСТИ

Представителей голубых касок и голубых беретов на совещании не было. Как и представителей прессы.

С докладом выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Участники совещания подчеркнули, что активное участие РФ в международной миротворческой деятельности «соответствует национальным интересам страны».

В принятом сенаторами итоговом документе указывается на необходимость «продолжить межведомственную работу по расширению вклада РФ в миротворческую деятельность ООН с учетом национальных, политических и экономических интересов». Принят также ряд рекомендаций профильным российским министерствам и ведомствам в рамках их полномочий.

«По итогам совещания будут сформулированы рекомендации по недопущению и разрешению конфликтных ситуаций в будущем. Эти рекомендации важны для дальнейшего развития института миротворчества», – подчеркнул Сергей Колбин.

Как правило, о выполнении предыдущих решений комитета не сообщается. Например, прежде говорилось о выработке «концепции миротворческой деятельности», об учреждении Дня российского миротворца. Говорилось и об изучении иностранных языков, предлагалось организовать выставку «Миротворцы России: опыт и новые возможности». Однако межведомственная работа откладывает эти вопросы на пятилетку.

До сих пор не рассматривались следующие вопросы: интеллектуальный вклад в миротворческую деятельность, лидерство в международном миротворчестве ООН, военные в штаб-квартире ООН, женщины в миротворческих операциях.

Последний пункт основного плана комитета звучит так «Участие в проведении дней воинской славы России, торжественных мероприятиях, посвященных профессиональным праздникам ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов». Хотелось, чтобы и международные миротворческие дни ООН учитывались в этом плане.

МИРОТВОРЧЕСТВОИ НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

Между тем определенный интеллектуальный вклад в миротворческую деятельность внесла презентация книг по миротворчеству 7 июня в Дипломатической академии МИД. Профессор Владимир Винокуров рассуждал о термине «миротворчество»:

«Услышав это слово, задумываешься о высоком, философском. Как «в начале было слово», так же и в дипломатии: сначала были переговоры. Затем идет творческая работа по обеспечению мира… Когда мы говорим о миротворчестве в созидательном значении, важно поддерживать традиции и институциональную память».

Наши миротворцы с 1973 года участвовали в 42 миротворческих операций ООН (из 72).

Сейчас в девяти миссиях под флагом ООН находится 77 наших миротворцев, в том числе 11 женщин. В 19 миссиях ООН погибло 52 наших миротворца. Последняя скорбь: 29 марта 2022 года российский подполковник Алексей Мизюра погиб при выполнении обязанностей в рамках миссии ООН по стабилизации обстановки в ДР Конго.

На встрече с выпускниками военных вузов министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военнослужащие отстаивают интересы страны как на территории России, так и на дальних рубежах. Он напомнил об выполнении российскими миротворцами задач в Нагорном Карабахе и Приднестровье. Выполнение миротворческих задач в миссиях под флагом ООН, как и миротворческая операция ОДКБ в Казахстане в январе 2022 года, не упоминались в речи министра.

Между тем страны ОДКБ на 30 апреля 2022 года направили в миссии ООН 137 миротворцев: Армения – 33, Россия – 77, Казахстан – 17, Беларусь – шесть, Киргизия – семь, Таджикистан – два.

МИРОТВОРЧЕСТВО И ИНФОРМАЦИОННАЯ БОРЬБА

На переднем крае информационной борьбы находится постоянное представительство РФ при ООН в Нью-Йорке. Приведем часть обвинений американского представителя в ООН, прозвучавших 13 июня:

«США продолжают предостерегать страны от партнерства с поддерживаемой Россией группой Вагнера. Широко известно, что силы группы Вагнера совершают вопиющие нарушения прав человека везде, где они дислоцируются. Вагнер не принесет мира в Мали. Вместо этого Вагнер лишь отвлечет природные и экономические ресурсы от борьбы Мали с терроризмом».

«Вагнер» – название известной частной военной ЧВК. Глава МИД РФ Сергей Лавров недавно сказал, что эта ЧВК «не имеет отношения к российскому государству».

Наш представитель в ООН дал ответ на американские нападки:

«В Африке действует множество частных военных компаний. Рынок соответствующих услуг в этом регионе уже давно освоен западными ЧВК, в том числе, по информации СМИ, британскими наемниками, многие из которых были замешаны в попытках смены правительств и прочих нелицеприятных делах. Однако многие африканские государства заключают контракты с частными военными компаниями, потому что имеют на это суверенное право. Хотели бы еще раз подчеркнуть то, о чем мы говорим на каждом заседании: любое государство вправе само выбирать, как обеспечивать свою безопасность».

22 июня американская риторика продолжилась: «Мы по-прежнему обеспокоены тем, что вооруженные силы ЦАР во многих случаях, по нашей оценке, вероятно, под руководством группы Вагнера за последние четыре месяца совершили 23 нарушения соглашения МИНУСКА о статусе сил. Мы также осуждаем, как и другие, кампании по дезинформации, направленные против МИНУСКА, которые препятствуют выполнению мандата и подвергают опасности жизни миротворцев».

Имеется в виду Многоаспектная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике. МИНУСКА – аббревиатура французского варианта ее названия.

Обвинения американцев продолжают нарастать: «Одним из самых злостных нарушителей прав человека является группа Вагнера, силы которой… за отчетный период совершили 42 нарушения прав человека, в результате которых пострадали 165 человек... Независимые расследования подтверждают эту версию, в том числе недавний отчет Human Rights Watch… Мы призываем правительство России и правительство ЦАР открыто расследовать все обвинения и привлечь к ответственности виновных в этих гнусных действиях».

Ответ российского представителя: «В стране по приглашению законных центральноафриканских властей успешно работают российские инструкторы. Россия строго соблюдает ограничения, введенные Советом Безопасности в отношении ЦАР. Отдельно подчеркиваем, что выбор партнеров в той или иной сфере, в том числе в области безопасности, – прерогатива национальных властей».

В заключение напомним, что в Стратегии национальной безопасности России говорится о необходимости «повышения роли РФ в миротворческой деятельности». И констатируется: «Россия сохраняет приверженность использованию политических средств, прежде всего механизмов дипломатии и миротворчества, при урегулировании международных и внутригосударственных конфликтов».

Анатолий Исаенко

Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран-миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.