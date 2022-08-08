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ТАСС

Глава комитета Бундестага раскритиковала Шольца за его позицию по поставкам оружия Киеву

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Kappeler

Если Вашингтон поставит боевой танк Abrams или Франция передаст Leclerc, Германия поставит Leopard, сказала Мари-Агнес Штрак-Циммерман, отметив, что "это неправильно"

БЕРЛИН, 4 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага (парламента ФРГ) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман подвергла резкой критике канцлера Германии Олафа Шольца за его политику касательно событий на Украине, в частности, поставок вооружений Киеву. Свою точку зрения она высказала в опубликованном в четверг интервью газете Die Welt.

"Канцлер постоянно повторяет, что первый шаг должны сделать американцы или французы. Если Вашингтон поставит боевой танк Abrams или Франция передаст Leclerc, Германия поставит Leopard", - отметила Штрак-Циммерман. "Я считаю, что это неправильно", - добавила она.

При этом глава комитета Бундестага подчеркнула, что "американцы сосредоточили свое стратегическое внимание на Индо-Тихоокеанском регионе, им нужен партнер, который прокладывает путь в Европе". "Однако ведомство федерального канцлера уклоняется от принятия этой роли", - констатировала Штрак-Циммерман. Вместе с тем она призвала правительство Германии с прицелом на осень осуществить прямые поставки Киеву боевых машин пехоты Marder и бронетранспортеров Fuchs в кратчайшие сроки. Но ведомство федерального канцлера, по ее утверждению, по-прежнему не хочет этого делать. "Небеса знают, почему", - резюмировала председатель комитета Бундестага.

21 июня правительство ФРГ впервые опубликовало перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает 30 зенитных самоходных установок Gepard, систем ПВО IRIS-T, три Mars, 22 грузовика и 80 пикапов. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 38 позиций, в перечне запланированных значатся еще 25. 26 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа Mars-II.

29 июля Минобороны Германии сообщило, что Берлин направит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber. Шесть единиц техники будут поставлены в текущем году, остальные - в следующем. Также Украина получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. 27 июля стало известно, что Германия одобрила поставки еще 100 гаубиц. 

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Страны
Германия
США
Украина
Франция
Продукция
Leclerc
M1 Abrams
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