Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог

Россия готовит наступление на малую родину президента Украины Владимира Зеленского – Кривой Рог. Об этом заявил не только советник президентского офиса Алексей Арестович, но и более серьезные источники – командование «Юг» ВСУ и глава военной администрации Кривого Рога. Велика ли вероятность, что 30 российских батальонных тактических групп в ближайшее время действительно выдвинутся из Херсона на север?

В оперативном командовании "Юг" вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили: российские военные создают ударную группировку, которая готовится к наступлению на Кривой Рог, второй по величине центр Днепропетровской области и родной город украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в среду сообщило украинское издание "Страна". "Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Начал создание ударной группировки на Криворожском направлении. Вполне вероятна и подготовка вражеского контрнаступления с дальнейшими планами выхода на административную границу Херсонской области", – цитирует Telegram-канал "Страны" сообщение командования ВСУ "Юг".

Как отмечает то же издание, в понедельник с заявлением о том, что российская сторона собрала около тридцати БТГ (батальонных тактических групп) с целью наступления по двум направлениям – на Кривой Рог и Николаев, выступил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он утверждает, что Вооруженным силам России поставлена задача быть готовыми к наступлению в субботу, 6 августа.

Глава военной администрации Кривого Рога, Александр Вилкул, в среду также заявил "Стране", что "россияне накапливают военную технику и солдат на Криворожском направлении". По словам чиновника, фиксируется "накопление живой силы и техники". "Также за последнюю неделю усилились обстрелы по линии соприкосновения. Это и РСЗО, и ствольная артиллерия, и минометы, и танки, и применение боевой авиации", – перечислил Вилкул. Мэр Кривого Рога сообщил, что постоянно проводится эвакуация населенных пунктов, находящихся у линии фронта. "Линия фронта – в 50 км от Кривого Рога, – констатировал Вилкул. – Что касается Кривого Рога, наш город длиной 120 км, и мы еще в начале войны проводили внутреннюю эвакуацию из южных в северные районы города. Если будет необходимо, мы снова будем это делать. Пока такой необходимости нет".

О нервозной обстановке в Кривом Роге может свидетельствовать то, что в минувшие выходные Вилкул, вслед за военным губернатором Николаевской области Виталием Кимом, объявил охоту на "шпионов и агитаторов". За донос на сторонников "так называемого русского мира" мэр обещает лично выплачивать по 10 тысяч гривен (270 долларов), за информацию о подтвержденных "шпионах" – по 50 тысяч гривен, или более 1,3 тысяч долларов.

Во вторник появились сообщения о панике у властей регионального центра – Днепропетровска (Днепра). "Идет эвакуация документов в госорганах. По нашим источникам, переправляют сразу на румынскую и польскую границу в города на Украине, которые граничат. Документация, архивы, делопроизводство, секретка и так далее", – привел ТАСС сообщение помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева.

К сообщениям о панике в Кривом Роге и Днепропетровске, равно как и к заявлениям Вилкула о готовности отразить наступление 30 российских БТГ, надо относиться осторожно, подчеркивает полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. "Идет деза, вокруг море лжи", – сказал Баранец газете ВЗГЛЯД. По мнению эксперта, если допустить, что готовится наступление от северной границы Херсонской области по направлению к Кривому Рогу, то такое наступление последует лишь после разрешения насущных боевых задач на донбасском театре боевых действий, а конкретнее – по завершении операции в агломерации Славянск – Краматорск.

Кроме того, следует обеспечить безопасность Херсона в случае наступления ВСУ со стороны Николаева, указывает собеседник. "Зеленский, а потом и министр обороны Украины Алексей Резников заявляли о контрнаступлении на Херсон, – напомнил Баранец. – Туда стали стягиваться силы. Украинцы несколько раз пытались нащупать нашу оборону и подготовкой к наступлению наносили удары по Антоновскому мосту через Днепр. Зачем? Чтобы отрезать наши пути снабжения на правобережье. До вчерашнего дня все шло к тому, что именно там грядет основное сражение".

Баранец допускает – не исключено, что концентрация сил в направлении родного города президента Украины представляет собой отвлекающий маневр. "У меня впечатление, что, концентрируя войска под Кривым Рогом, российский Генштаб решил сорвать задуманное Зеленским наступление на Николаевско-Херсонском направлении, – рассуждает эксперт. –

Это правильный маневр – перебросить резервы и разрушить планы Зеленского, вынудить его войска броситься латать криворожскую западню. Это большая стратегическая игра".

В российском Генштабе, полагает Баранец, ждали, что генеральное сражение будет на линии Славянск – Краматорск. "Вчера же главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пытался убедить Зеленского в том, что украинская армия потерпит поражение, если она пойдет на Херсонско-Николаевском направлении. И вот здесь замечены маневры, которые наша разведка пока не разгадала. Где будет главный удар – это пока непонятно", – констатирует полковник в отставке.

"По всей видимости, украинцы располагают информацией о скором наступлении российских войск", – в свою очередь полагает военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, именно этим объясняется вывоз секретной документации из Днепропетровска, находящегося всего в 80 километрах от линии продвижения наших войск. Впрочем, прежде надо будет установить контроль над расположенным южнее Кривым Рогом, отметил собеседник. По оценке Сивкова, линия фронта здесь может измениться уже в ближайшие недели.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник полагает, что в Днепропетровске запущен протокол эвакуации. "В таком случае вывозятся все документы, связанные с СБУ, прокуратурой, экономическими показателями и архивными данными. Мы видели вывезенные бумаги в освобожденных Северодонецке, Лисичанске. Запущенный протокол предшествует сдаче. У властей Днепропетровска уже сработал маркер, что они не способны удержать территорию", – подчеркнул собеседник.

Ранее полковник Центрального аппарата Минобороны России в запасе Владимир Трухан предположил, что крупные города Украины будут освобождать "по херсонскому сценарию", а не танковым штурмом в лоб. Трухан, которого цитировала ОСН, считает, что города "просто отделят", то есть подвергнут окружению. Отставной военный также предположил, что сейчас в крупных городах активно работают наши спецслужбы и проводится серьезная политическая работа с населением. Что касается местных чиновников, уверен Трухан, – они либо сбегут, либо перейдут на российскую сторону.

Впрочем, по мнению посла Мирошника, чиновники в Днепропетровске испугались раньше времени, поскольку в первую очередь российской армии нужно решить вопрос по Причерноморью. "Первостепенная задача – освобождение ДНР, потом движение в сторону Приднестровья, а по ходу пьесы – и все остальные движения. Я не уверен, что в первых рядах будет Днепропетровск", – добавил дипломат.

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер отмечает, что украинские спецслужбы всерьез относятся к угрозе падения городов юго-востока страны, в том числе Днепропетровска. "Украинские спецслужбы понимают, что рано или поздно эти города перейдут под контроль России и заранее стараются спасти документацию", – считает Шеслер.

Руководитель СППУ подчеркивает, что Днепропетровск и соседний Кривой Рог, как и подавляющее число городов юго-востока Украины, населены русскоязычными людьми, которые не могут плохо относиться к России, какая бы оголтелая пропаганда ни велась. "Естественно, в Днепропетровске, Кривом Роге есть люди, которые хотят, чтобы российская армия пришла. Они ждут этого. Их запугивают, стараются загнать подобными угрозами в подполье, в маргинальную среду. Их хотят сделать бессловесными сторонниками нацистского режима", – уверена собеседница.

Андрей Резчиков, Рафаэль Фахрутдинов