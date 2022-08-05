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Авиация России

Фюзеляж SSJ-NEW прибыл в Жуковский для испытаний

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SSJ-New
Кадр видеосюжета доставки опытного SSJ-New в Жуковский.
Источник изображения: ОАК

Тяжёлый транспортный самолёт Ан-124 RA-82079 авиакомпании «Волга-Днепр» доставил 29 июля в Жуковский из Комсомольска-на-Амуре, фюзеляж опытного самолёта SSJ-New с заводским номером 97002. Опытный образец пройдёт цикл ресурсных испытаний в Центральном аэрогидродинамическом институте. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.

В ЦАГИ специалисты корпорации «Иркут» выполнят стыковку крыла с центропланом, установят вертикальное и горизонтальное оперения, смонтируют навесные агрегаты. В это же время сотрудниками ФАУ «ЦАГИ» будет проводиться монтаж систем испытательного стенда для последующего проведения сертификационных ресурсных испытаний.

Ранее в производственном центре корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре был собранный первый фюзеляж самолёта SSJ-New. В настоящее время он находится в цехе окончательной сборки и оснащается системами и агрегатами российского производства. На самолёт будут установлены вспомогательная силовая установка ТА18-100С, шасси, остекление, комплексная система управления самолётом, агрегаты гидравлической, топливной и кислородной систем, бортовая кабельная сеть и система электроснабжения, светотехническое оборудование, системы кондиционирования воздуха и нейтрального газа, а также БРЭО и другие отечественные системы, которые заменят применявшиеся до сих пор компоненты иностранных поставщиков.

«В 2023 году он совершит свой первый полёт и примет участие в программе сертификационных лётных испытаний, – отметил заместитель генерального директора ПАО «ОАК» по гражданской авиации, генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский. – Успешное завершение ресурсных и лётных испытаний позволит нам к концу 2023 года выйти на сертификацию SSJ-NEW и начать серийное производство», – добавил он.

В ЦАГИ планер и шасси подвергнутся многократным циклическим нагружениям для экспериментального обоснования назначенного ресурса 54 000 лётных часов. В ходе испытаний планируется получить данные по усталостной прочности и эксплуатационной живучести планера, а также подтвердить соответствие конструкции требованиям авиационных норм.

«Проведение такого рода испытаний является обычной практикой в самолётостроении при внесении в конструкцию планера существенных изменений. В случае с SSJ-New такие изменения обусловлены обобщением опыта эксплуатации самолётов семейства SSJ на внутренних и международных авиалиниях, а также необходимостью интеграции новых самолётных систем, разработанных российскими предприятиями», – пояснили в ОАК.

"Авиация России"

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Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Компании
ОАК
ЦАГИ
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