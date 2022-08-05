Ракета Atlas V с российским двигателем вывела на орбиту спутник Космических сил США

Она доставит на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет SBIRS GEO 6

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Американская компания United Launch Alliance осуществила запуск ракеты-носителя Atlas V, оснащенной российским двигателем РД-180. Она доставит на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет SBIRS GEO 6 (Space Based Infrared System), о чем в четверг сообщили представители компании в Twitter.

Запуск ракеты-носителя был осуществлен в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 6:29 местного времени (13:29 мск). Спутник SBIRS GEO-6 присоединится к пяти другим спутникам и завершит формирование инфракрасной системы космического базирования - системы слежения за баллистическими ракетами на геостационарной орбите, примерно в 22 200 милях (35 700 км) над Землей. Каждый спутник SBIRS GEO расположен в отдельном месте, что обеспечивает широкий охват земного шара.

Спутник SBIRS GEO-1 был запущен в 2011 году. Еще четыре спутника отправились на орбиту в период с 2013 по 2021 год.

Ракета Atlas V принадлежит к семейству американских космических носителей Atlas, созданных на базе одноименной межконтинентальной баллистической ракеты (находилась на вооружении США до 1965 года). Она была разработана корпорацией Lockheed Martin в конце 1990-х годов по заказу Минобороны США в рамках программы EELV (Evolved Expendable Launch Vehicle). Первая ступень ракеты-носителя оснащена российским кислородно-керосиновым двигателем РД-180 разработки НПО "Энергомаш" (входит в Роскосмос).

В связи с санкционной политикой Запада, последовавшей в ответ на проведение Россией специальной военной операции на Украине и затронувшей многие российские предприятия ракетно-космической отрасли, 3 марта 2022 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что принято решение о прекращении проведения технического обслуживания оставшихся у американской стороны неиспользованных изделий (на тот момент в распоряжении компании ULA находилось 24 двигателя РД-180).