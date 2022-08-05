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ТАСС

NASA не исключает расширения договора о перекрестных полетах с РФ

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Глава американской программы МКС Джоэл Монталбано
Глава американской программы МКС Джоэл Монталбано.
Источник изображения: NASA/Kim Shiflett

Речь идет о взаимодействии после истечения действующей договоренности в 2024 году

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. NASA не исключает, что соглашение о перекрестных полетах с Россией может быть расширено и продлено после истечения нынешней договоренности в 2024 году. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции глава американской программы МКС Джоэл Монталбано.

"После того как мы закончим с соглашением по перекрестным полетам, мы обновим соглашение с нашими российскими коллегами. Наша долгосрочная цель - иметь совмещенный экипаж на всех полетах. Но это долгосрочная цель, надо сначала провести пару перекрестных полетов. Мы движемся шаг за шагом", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества в сфере перекрестных полетов после истечения в 2024 году действующего соглашения.

 Соглашение о перекрестных полетах между Роскосмосом и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предусматривает проведение полетов до 2024 года включительно.

"Соглашение о перекрестных полетах предусматривает по одному полету "Союза" и SpaceX в год в 2022, 2023 и 2024 годах", - сказал Монталбано. 

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