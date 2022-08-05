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ТАСС

Кабмин ФРГ заявил, что Киев обязался не передавать третьим лицам поставленное ему оружие

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Украинский военнослужащий рядом с противотанковой ракетой Javelin позиции в Донецкой области, Украина, 18 апреля 2022 года
Украинский военнослужащий рядом с противотанковой ракетой Javelin позиции в Донецкой области, Украина, 18 апреля 2022 года.
Источник изображения: Serhii Nuzhnenko/Reuters

Тем не менее в кабмине ФРГ заметили, что в настоящее время правительство не в состоянии оценить вероятность неконтролируемого распространения оружия в связи с событиями на Украине

БЕРЛИН, 4 августа. /ТАСС/. Украина обязалась не вывозить и не передавать третьим сторонам поставленное ей со стороны Германии вооружение. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на соответствующий запрос парламентской группы партии "Альтернатива для Германии", который в четверг размещен на сайте Бундестага.

В тексте отмечается, что "федеральное правительство поддерживает Украину в ее законной самообороне <...> поставками оружия, финансовой поддержкой и санкциями [против РФ]". "Что касается поддержки через поставки оружия, то она в основном позволяет давать гарантии конечного использования поставляемого на Украину оружия", - указывается в документе. "В соответствии с этим Украина обязуется не вывозить оружие временно или постоянно, частично, полностью или в установленном состоянии, либо иным образом передавать его третьим лицам", - подчеркивается в тексте.

При этом правительство Германии заявляет, что осознает ответственность, связанную с поставкой оружия. "По этой причине все поставки вооружений подробно документируются федеральным министерством обороны и федеральным министерством по делам экономики и защиты климата", - уточняется в документе. План ЕС по созданию национальной базы данных для регистрации огнестрельного оружия, экспортируемого на Украину, также будет поддержан, чтобы упростить поиск следов огнестрельного оружия с помощью такой базы данных, заверили в правительстве Германии.

Тем не менее в кабмине ФРГ заметили, что в настоящее время правительство не в состоянии оценить вероятность неконтролируемого распространения оружия в связи с событиями на Украине.

21 июня правительство ФРГ впервые опубликовало перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает 30 зенитных самоходных установок Gepard, систем ПВО IRIS-T, три Mars, 22 грузовика и 80 пикапов. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 38 позиций, в перечне запланированных значатся еще 25. 26 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа Mars-II.

29 июля Минобороны Германии сообщило, что Берлин направит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber ("Бибер"). Шесть единиц техники будут поставлены в текущем году, остальные - в следующем. Также Украина получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. 27 июля стало известно, что Германия одобрила поставки еще 100 гаубиц. 

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