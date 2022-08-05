МО РФ: в Венесуэле считают, что смерть Чавеса мог вызвать препарат из США

МОСКВА, 4 августа/ Радио Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро представил данные, из которых следует, что смерть экс-президента республики Уго Чавеса могла быть вызвана инъекцией американского препарата, который провоцирует рак и хронические заболевания, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кириллов напомнил, что 18 июля 2022 года Мадуро публично заявил о причастности Соединенных Штатов к убийству Чавеса. В соответствии с информацией, располагающейся у Венесуэлы, спецслужбы США с 2002 года планировали устранение бывшего президента страны.
Экс-президент Венесуэлы Уго Чавес умер в марте 2013 года от рака. Ему было 58 лет. Останки Чавеса находятся в мраморном саркофаге в здании музея революции в столице Венесуэлы.
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