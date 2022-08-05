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РИА Новости

МО РФ: в Венесуэле считают, что смерть Чавеса мог вызвать препарат из США

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Уго Чавес
Уго Чавес.
Источник изображения: © AP Photo / Fernando Llano

МОСКВА, 4 августа/ Радио Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро представил данные, из которых следует, что смерть экс-президента республики Уго Чавеса могла быть вызвана инъекцией американского препарата, который провоцирует рак и хронические заболевания, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В нарушение требований международного законодательства Соединенными Штатами осуществлялась деятельность по созданию препаратов, которые при краткосрочном введении в организм вызывают хронические заболевания и провоцируют развитие различных форм рака", – приводит фрагмент его заявления Минобороны РФ.

Кириллов напомнил, что 18 июля 2022 года Мадуро публично заявил о причастности Соединенных Штатов к убийству Чавеса. В соответствии с информацией, располагающейся у Венесуэлы, спецслужбы США с 2002 года планировали устранение бывшего президента страны.

"По данным венесуэльской стороны, подобный препарат для отравления Чавеса был использован Клаудией Диас, входившей в президентское окружение. При содействии американских спецслужб она покинула Венесуэлу и впоследствии была вывезена в США во избежание возможной огласки подробностей ее сотрудничества с американскими спецслужбами", – заявил Кириллов.

Экс-президент Венесуэлы Уго Чавес умер в марте 2013 года от рака. Ему было 58 лет. Останки Чавеса находятся в мраморном саркофаге в здании музея революции в столице Венесуэлы.

Ранее радио Sputnik сообщило, что к появлению COVID-19 могут быть причастны США.

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