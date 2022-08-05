Войти
ТАСС

Кабмин внес в Госдуму законопроект о расширении полномочий представителей Роскосмоса

490
0
0
Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Работникам госкорпорации предлагается разрешить выступать представителями РФ в советах директоров (наблюдательных советах) и ревизионных комиссиях акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции")

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который разрешает работникам госкорпорации "Роскосмос" быть представителями Российской Федерации в совете директоров (наблюдательном совете) и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого действует специальное право ("золотая акция"). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Ранее представителями Российской Федерации по специальному праву ("золотой акции") в организациях ракетно-космической промышленности назначались работники Федерального космического агентства, которые являлись государственными служащими.

Законопроектом предлагается разрешить работникам госкорпорации "Роскосмос" выступать представителями Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) и ревизионных комиссиях акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции").

Назначение работников госкорпорации "Роскосмос" представителями Российской Федерации по специальному праву ("золотой акции") связано с необходимостью участия госкорпорации в работе советов директоров и ревизионных комиссий акционерных обществ, в отношении которых Роскосмос обеспечивает реализацию единой государственной политики, имеет кооперационные связи, но не является акционером, либо имеет долю участия (в том числе долю участия дочерних обществ), не позволяющую оказывать существенное влияние на принимаемые обществами решения (в настоящее время к данным организациям относятся АО "Ипромашпром", АО "Уральский институт проектирования промышленных предприятий", ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал", АО "Московский машиностроительный завод "Вымпел"). 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
18.05.2022
"Нам будет доступна практически вся Венера"
01.10.2021
Россия и Индия разместят станции навигационных систем на взаимной основе
23.10.2020
Роскосмос планирует запустить второй спутник "Кондор-ФКА" в 2022 году
22.04.2016
Источник: первый коммерческий пуск тяжелой "Ангары" перенесут
30.12.2015
"Роскосмос": проекты изучения Луны с помощью автоматов остались в ФКП
13.04.2012
Россия обновит Байконур на 8 млрд рублей
25.01.2008
Перминов ответит за ГЛОНАСС. Российские спутники летают, но не работают
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 11:57
  • 26
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 05.08 11:41
  • 2
"Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункционального БПЛА
  • 05.08 11:38
  • 1
«Украина: гладиаторские бои»
  • 05.08 09:46
  • 29907
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.08 09:39
  • 76
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 05.08 03:27
  • 3
Новый БПЛА "Алмаз-Антея" поможет в спецоперации на Украине, заявил эксперт
  • 05.08 03:15
  • 4
Стало известно о первой возможной поставке в Россию боевых дронов из Ирана
  • 04.08 22:22
  • 1
На МКС отправят робота для дистанционной хирургии
  • 04.08 16:22
  • 1
«Терминатор» для белорусских Вооруженных Сил
  • 04.08 12:15
  • 2
На Украине применили новейшую снайперскую винтовку "Сталинград"
  • 04.08 11:27
  • 1
Когда польские войска войдут на территорию Украины?
  • 04.08 11:17
  • 39
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 04.08 11:07
  • 2
Береговое предупреждение: Санкт-Петербург с моря закроют «Бастионы»
  • 04.08 08:22
  • 109
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 04.08 07:46
  • 1
Лавров: Роскосмос создает инфраструктуру для зондирования Земли с коллегами из Мьянмы