Кабмин внес в Госдуму законопроект о расширении полномочий представителей Роскосмоса

Работникам госкорпорации предлагается разрешить выступать представителями РФ в советах директоров (наблюдательных советах) и ревизионных комиссиях акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции")

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который разрешает работникам госкорпорации "Роскосмос" быть представителями Российской Федерации в совете директоров (наблюдательном совете) и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого действует специальное право ("золотая акция"). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Ранее представителями Российской Федерации по специальному праву ("золотой акции") в организациях ракетно-космической промышленности назначались работники Федерального космического агентства, которые являлись государственными служащими.

Законопроектом предлагается разрешить работникам госкорпорации "Роскосмос" выступать представителями Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) и ревизионных комиссиях акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции").

Назначение работников госкорпорации "Роскосмос" представителями Российской Федерации по специальному праву ("золотой акции") связано с необходимостью участия госкорпорации в работе советов директоров и ревизионных комиссий акционерных обществ, в отношении которых Роскосмос обеспечивает реализацию единой государственной политики, имеет кооперационные связи, но не является акционером, либо имеет долю участия (в том числе долю участия дочерних обществ), не позволяющую оказывать существенное влияние на принимаемые обществами решения (в настоящее время к данным организациям относятся АО "Ипромашпром", АО "Уральский институт проектирования промышленных предприятий", ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал", АО "Московский машиностроительный завод "Вымпел").