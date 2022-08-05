СМИ: канадские военные будут обучать украинских солдат в Великобритании

Первые 90 солдат отправятся в Соединенное Королевство на следующей неделе

ОТТАВА, 4 августа. /ТАСС/. Правительство Канады направит до 225 военнослужащих в Великобританию, где они будут обучать украинских военных. Об этом сообщила в четверг канадская газета The Globe and Mail со ссылкой на заявление министра национальной обороны Аниты Ананд.

По сведениям издания, первая группа в составе порядка 90 солдат отправится в Соединенное Королевство на следующей неделе. Данный шаг является продолжением тренировочной миссии "Юнифаер", в рамках которой канадские военные с 2015 года проводили обучение солдат и офицеров украинской армии.

"Когда прошлой зимой мы приостановили тренировку [солдат] на Украине, мы четко заявили, что возобновим тренировки <...>. Работая с Соединенным Королевством, мы продолжим выполнять это обещание", - отметила Ананд.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ начал поэтапно вводить против России санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.