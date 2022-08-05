FT: украинские власти сомневаются в возможности контрнаступления против России в 2022 году

Как сообщает газета, представитель украинского правительства заявил об отсутствии "даже 30% того, что необходимо" Украине для наступательных действий

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Украина не сможет провести полноценное контрнаступление против ВС РФ в связи с нехваткой боевой техники, вооружений и боеприпасов. Об этом в четверг сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

По информации одного из представителей киевских властей, которого цитирует издание, нехватка боеприпасов "ограничивает украинские возможности кардинально изменить ситуацию на земле".

Другой представитель украинского правительства заявил об отсутствии "даже 30% того, что необходимо" Украине для наступательных действий. "Мы не ожидаем получения достаточных возможностей для планирования какого-либо решительного контрнаступления в текущем году. Наши главные планы будут [реализованы] в следующем году", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.