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ТАСС

Медведев прокомментировал слова Столтенберга о недопустимости победы РФ на Украине

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что "конфликт на Украине - самый опасный момент для Европы со времен Второй мировой войны, и нельзя допустить, чтобы Россия победила"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Россия победит в сложившейся вокруг Украины ситуации, уверен заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

В четверг в своем Telegram-канале он прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что "конфликт на Украине - самый опасный момент для Европы со времен Второй мировой войны, и нельзя допустить, чтобы Россия победила".

"У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится", - написал Медведев.

Ранее Столтенберг также заявил, что "НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну". Он добавил, что "происходящее на Украине ужасно, но будет намного хуже, если в Европе начнется война между Россией и НАТО, поэтому государства блока помогают Украине оружием, деньгами, оборудованием, но их солдаты не заходят на территорию этой страны".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя такие слова, ранее указал, что именно агрессивная политика НАТО в отношении России спровоцировала напряженную ситуацию в Европе. По словам представителя Кремля, Москва не согласна с оценкой Столтенберга событий на Украине. Песков подчеркнул, что настоящую угрозу для миропорядка нес переворот на Украине в 2014 году, срежиссированный странами - членами альянса. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
NATO
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