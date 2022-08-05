Медведев прокомментировал слова Столтенберга о недопустимости победы РФ на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что "конфликт на Украине - самый опасный момент для Европы со времен Второй мировой войны, и нельзя допустить, чтобы Россия победила"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Россия победит в сложившейся вокруг Украины ситуации, уверен заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

В четверг в своем Telegram-канале он прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что "конфликт на Украине - самый опасный момент для Европы со времен Второй мировой войны, и нельзя допустить, чтобы Россия победила".

"У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится", - написал Медведев.

Ранее Столтенберг также заявил, что "НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну". Он добавил, что "происходящее на Украине ужасно, но будет намного хуже, если в Европе начнется война между Россией и НАТО, поэтому государства блока помогают Украине оружием, деньгами, оборудованием, но их солдаты не заходят на территорию этой страны".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя такие слова, ранее указал, что именно агрессивная политика НАТО в отношении России спровоцировала напряженную ситуацию в Европе. По словам представителя Кремля, Москва не согласна с оценкой Столтенберга событий на Украине. Песков подчеркнул, что настоящую угрозу для миропорядка нес переворот на Украине в 2014 году, срежиссированный странами - членами альянса.