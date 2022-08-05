На Балтфлоте встретили участников конкурса "Морской десант" из Ирана и Гвинеи

В ближайшее время для участия в состязаниях также прибудут команды из Венесуэлы, Таджикистана, Южной Осетии и Камеруна

КАЛИНИНГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Морские пехотинцы Ирана и Гвинеи прибыли на Балтийский флот для участия в международном конкурсе "Морской десант" в рамках Армейских международных игр - 2022 (АрМИ-2022), сообщила в четверг пресс-служба флота. В морском инженерном полку под Балтийском в Калининградской области, где им предстоит проживать, гостей встретили традиционным хлебом с солью.

"В Калининградскую область команды морпехов Ирана и Гвинеи были доставлены самолетом ВКС России. По русской традиции военнослужащих коллег, гостей и соперников на предстоящих состязаниях встретили хлебом-солью, разместили для проживания на территории отдельного морского инженерного полка", - рассказали в пресс-службе.

После отдыха и прохождения медицинского осмотра личный состав команд познакомят с трассой состязаний на флотском полигоне Хмелевка на калининградском побережье Балтийского моря, для них будут организованы тренировки.

"В ближайшее время ожидается прибытие команд-участниц "Морского десанта" из Венесуэлы, Таджикистана, Южной Осетии и Камеруна", - сказали в пресс-службе, отметив, что российские морпехи также уже обживают трассу соревнований.

Международный конкурс "Морской десант" в рамках АрМИ-2022 пройдет с 13 по 27 августа. Полигон Хмелевка Балтийского флота уже не раз становился площадкой проведения всероссийского и международного этапов конкурса морских пехотинцев. Участникам нынешних соревнований предстоит продемонстрировать выучку и мастерство, преодолев более 50 сложных препятствий на четырех этапах конкурса, с выполнением стрельб, вождением боевой техники. Общая протяженность трасс составляет около 7 км по суше и на воде.