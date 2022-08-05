На III Всемирных курсантских играх в Петербурге разыграют 94 комплекта медалей

Состязания состоятся по семи видам спорта: летний биатлон, стрельба, военное пятиборье, плавание, легкая атлетика, волейбол и спортивное ориентирование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Среди участников III Всемирных курсантских игр, проходящих в Санкт-Петербурге, разыграют 94 комплекта медалей. Военнослужащие всего мира будут соревноваться в семи видах спорта, сообщил на пресс-конференции ТАСС начальник ЦСКА полковник Артем Громов.

"Игры пройдут по семи видам спорта: летний биатлон, стрельба, военное пятиборье, плавание, легкая атлетика, волейбол - все они будут проходить на учебно-тренировочных базах Военного института физической культуры, Военной академии связи, филиала ЦСКА в Санкт-Петербурге и на муниципальных объектах города, спортивное ориентирование пройдет в парке "Сосновка". Итогом проведения игр будет награждение 94 комплектами медалей", - рассказал Громов.

Он также добавил, что в этом году на курсантских играх впервые будет проводиться женский волейбол. Виды спорта для соревнований подбирались исходя из возможностей других стран принять в них участие.

Больше всего наград ожидается на состязаниях по плаванию, поделился начальник управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ, руководитель делегации Международного совета военного спорта (CISM ) в России полковник Андрей Зыков. "Конкуренция будет во всех семи видах - это даже не обсуждается, она будет огромна. По количеству если считать, то самый медалеемкий вид - это плавание: там будет разыграно 34 комплекта медалей. Поэтому, наверное, там будет самая большая конкуренция", - сообщил Зыков.

Директор CISM по играм полковник Джозеф Бакари рассказал на пресс-конференции о перспективах Всемирных курсантских игр. "Курсантские игры - довольно молодое соревнование, но мы уверены, что концепция этих игр будет развиваться в будущем. Мы стремимся добавлять новые виды спорта и как минимум объять все военные виды спорта", - поделился он.

III Всемирные курсантские игры пройдут в Санкт-Петербурге с 5 по 11 августа. Зрители смогут посетить все соревнования за исключением состязаний по стрельбе, которые пройдут на военном полигоне.

В 2007 году на Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта было принято решение о проведении один раз в четыре года Всемирных курсантских игр. Первое соревнование прошло в Турции в 2010 году. В 2018 году Россия была выбрана страной для проведения состязаний, назначенных на 2020 год, но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, было принято решение о переносе III Всемирных курсантских игр на 2022 год.