Военный историк рассказал о целях учений «Восток-2022» с белорусскими военными

Военный историк Буранов рассказал, для чего проводятся учения «Восток-2022» с участием белорусских военных

Военный историк Никита Буранов в четверг, 4 августа, рассказал «Известиям», зачем проводятся учения «Восток-2022» с участием белорусских военных.

Как отметил эксперт, учения будут проводиться в Восточном военном округе, ближе к Китаю и Японии. В учениях задействованы 13 военных полигонов, в том числе на Курильских островах, где будет размещена пулеметно-артиллерийская дивизия.

Учения будут проводиться для отработки дальних перебросок войск, в том числе сил военно-транспортной авиации, их развертывания в удаленных регионах.

«Это всё происходит на фоне напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне китайско-тайваньского противостояния. Наши вооруженные силы показывают, что держат руку на пульсе», — объяснил Буранов.

Практические учения пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа с 30 августа по 5 сентября.

Ранее в этот день сообщалось, что более 250 белорусских военных примут участие в учениях «Восток-2022».

4 августа начались масштабные военные учения народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Учения стали ответной реакцией на визит в Тайбэй Пелоси и продлятся до полудня 7 августа. Китайская сторона опубликовала предупреждения для морских судов и самолетов не заходить в акваторию и воздушное пространство в районах, где идут маневры.

Накануне власти КНР предоставили новые кадры военных учений народно-освободительной армии Китая, которые начались в трех акваториях вокруг острова Тайвань.

Минобороны Тайваня, в свою очередь, осудило учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан». В ведомстве отметили, что Китай нарушил правила ООН и Тайвань будет противостоять любым вторжениям на свою территорию.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на остров 2 августа. Она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. За ее полетом на остров следило около 3 млн человек во всем мире. Китай выразил США решительный протест и пообещал ответные меры.

4 августа Центральное телевидение Китая сообщило, что войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Вооруженные силы Китая на границе с Тайванем провели боевые стрельбы на дальние расстояния, нанеся удары по целям в восточной части Тайваньского пролива.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.