Парламентская комиссия изучит данные о причастности США к COVID-19

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине будет изучать информацию Минобороны РФ о возможной причастности Вашингтона к появлению COVID, сообщил РИА Новости вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев.

Развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить ее преднамеренный характер и причастность США к ее возникновению, заявил ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Разумеется, (комиссия) будет (изучать эту информацию). Для этого комиссия и создана", - сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос агентства.