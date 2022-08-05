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РИА Новости

Парламентская комиссия изучит данные о причастности США к COVID-19

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Сотрудники амбулаторного Covid-центра
Сотрудники амбулаторного Covid-центра.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Сорокин

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине будет изучать информацию Минобороны РФ о возможной причастности Вашингтона к появлению COVID, сообщил РИА Новости вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев.

Развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить ее преднамеренный характер и причастность США к ее возникновению, заявил ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Разумеется, (комиссия) будет (изучать эту информацию). Для этого комиссия и создана", - сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
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