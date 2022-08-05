Россия определит порядок прохода иностранных военных кораблей по СМП

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий обязать иностранные государства подавать запрос на проход военного корабля через внутренние морские воды Северного морского пути, соответствующий документ разместили в электронной базе законодательного органа.

Предполагается, что обращение нужно направить по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемой даты прохода.

Автором законопроекта выступило российское правительство.

В конце июля президент России Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину. В ней Северный морской путь и Арктика отнесены к жизненно важным районам обеспечения национальных интересов России в Мировом океане. Они непосредственно связаны с развитием государства, защитой его суверенитета, территориальной целостности и укреплением обороны, критически влияют на социально-экономическое развитие страны. Утрата контроля над ними может поставить под угрозу национальную безопасность и само существование России.

Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года, общий объем финансирования его мероприятий составит почти 1,8 триллиона рублей.