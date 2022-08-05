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ТАСС

В Минобороны РФ допустили причастность США к возникновению COVID-19

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге министерства обороны РФ по биологическому оружию
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге министерства обороны РФ по биологическому оружию.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

По словам начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, Вашингтон и до пандемии COVID-19 проводил учения "Ивент-201", на которых отрабатывали действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Минобороны России допускает причастность программы Агентства США по международному развитию (USAID), связанной с отловом летучих мышей, к возникновению нового коронавируса. Об этом заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). С 2009 года агентством финансировалась программа "Предикт", в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов. Одним из подрядчиков проекта являлась компания "Метабиота", известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины", - сказал он.

Задуматься о роли американских биологов в появлении и распространении возбудителя COVID-19 заставляют и заявления конгрессменов США, добавил начальник войск РХБЗ. Он напомнил, что член комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Джейсон Кроу на прошедшей в июле североамериканской конференции по безопасности предостерег американцев об опасности передачи своей ДНК для тестирования частным компаниям, так как "существует вероятность, что результаты тестирования будут проданы третьим лицам" и эта информация может быть использована "для разработки биологического оружия, нацеленного на конкретные группы или отдельных лиц".

"С учетом интереса американской администрации к изучению биологических средств узконаправленного действия подобные заявления заставляют по-новому взглянуть на причины возникновения пандемии новой коронавирусной инфекции и роль американских военных биологов в появлении и распространении возбудителя COVID-19", - сказал Кириллов.

При этом, добавил генерал-лейтенант, американский институт им. Хопкинса до пандемии COVID-19 проводил учения "Ивент-201", на которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса. "По легенде учения [коронавирус] был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - свиней. Именно так получил пандемическое распространения вирус испанского гриппа, унесший десятки миллионов человеческих жизней", - отметил Кириллов.

"Реализация сценария развития COVID-19 и экстренное сворачивание USAID в 2019 году программы "Предикт" позволяют предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к ее возникновению", - подытожил он. 

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