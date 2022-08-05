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Военное обозрение

На заседании Совбеза с участием президента РФ Владимира Путина обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

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Источник изображения: topwar.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что состоялось экстренное совещание членов Совета безопасности РФ под председательством главы государства Владимира Путина. На нем в частности обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Участники совещания подчеркнули необходимость соблюдения условий трехстороннего договора, подписанного руководителями Армении, Азербайджана и России. В рамках соглашения за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения следят российские миротворцы.

На совещании также обсуждалась предстоящая очная встреча президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится завтра в Сочи. На встрече лидеры двух стран обсудят вопросы сотрудничества двух стран, а также ситуацию в Ливии, Афганистане и Сирии. Песков не исключил, что президенты поднимут вопрос и о положении дел в Нагорном Карабахе.

Ситуация в этом закавказском регионе обострилась накануне, когда произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Азербайджана и солдатами самопровозглашенной Республики Арцах, поддерживаемой Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокациях.

Минобороны Нагорной Карабахской Республики сообщило, что в результате обстрела с азербайджанской стороны ранены восемь армянских военнослужащих, один погиб. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ожидает от российских миротворцев решительных действий по пресечению попыток нарушения перемирия на линии соприкосновения. Он также призвал Россию расширить полномочия миротворцев в рамках подписанного Ереваном и Москвой мандата, который Баку пока отказывается признавать.

В свою очередь в Баку заявили, что армия Азербайджана провела операцию «Возмездие» в Нагорном Карабахе, которая стала ответом на «незаконные действия армянских вооруженных формирований» и обвинили НКР в нарушении режима прекращения огня.

На данный момент представители российского миротворческого контингента приняли меры по деэскалации обстановки вдоль линии соприкосновения.

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Персоны
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Эрдоган Реджеп
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