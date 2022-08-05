МО РФ: интересные Пентагону вирусы превращаются в пандемии

В МО РФ привели доказательства причастности США к деятельности биолабораторий на Украине
МОСКВА, 4 августа/ Радио Sputnik. Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга рассказал об очередных найденных в ходе проведения специальной военной операции документальных доказательствах причастности США к деятельности биолабораторий на Украине.
По его словам, на Украине действовала компания "Лабиринт Украина", дочерняя компания американской Labyrinth Global Health Ее учредителями были экс-сотрудники компании Metabiota – ключевого подрядчика Пентагона в сфере военно-биологической деятельности США.
В рамках программы минобороны США по снижению биологической угрозы Labyrinth Global Health, в том числе изучала коронавирусы, вирусы оспы обезьян и африканской чумы свиней.
О распространении интересных для Пентагона вирусов
Прослеживается тенденция, что возбудители инфекций, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, заявил Кириллов.
Он напомнил, что 23 июля ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Сегодня заболевание выявлено в 76 государствах, а количество больных превысило 26 тысяч.
По словам генерала, учитывая одно из направлений исследований компании "Лабиринт Глобал Хэлз" – изучение вируса оспы обезьян – можно проследить четкую тенденцию.
Об испытаниях потенциально опасных препаратов
Российские специалисты нашли в н.п. Рубежном в ЛНР доказательства того, что на Украине проводились клинические испытания незарегистрированных потенциально опасных медицинских препаратов, заявил Игорь Кириллов.
По его словам, здесь на местных жителях "осуществлялись клинические испытания незарегистрированных препаратов, потенциально обладающих серьезными побочными эффектами".
Кириллов рассказал, что российские специалисты также нашли в центре свидетельства того, что его регулярно посещали западные заказчики.
Об использовании Пентагоном деятельности медицинских компаний
Компания "Лабиринт Украина" и Агентство по международному развитию (USAID) принимают участие в военно-биологической программе США и используются Пентагоном, чтобы отвести подозрения, заявил Кириллов.
Он предположил, что украинские военные могли выбрать USAID в качестве координатора работ, чтобы "вывести из-под удара" Пентагон и избежать обвинений в разработке биологического оружия.
О подходах США к работе своих зарубежных биолабораторий
США меняют подходы к работе своих биолабораторий за рубежом в связи с ростом международного возмущения их деятельностью, заявил Кириллов.
По словам Кириллова, теперь государствам, в которых американцы проводят исследования двойного назначения, предлагают подписать коллективное обращение о сотрудничестве с США исключительно в целях "укрепления глобальной безопасности в сфере здравоохранения и уменьшения воздействия инфекционных заболеваний на население". Странам, подписавшим документ, "предполагается выделение дополнительного финансирования".
Ранее радио Sputnik сообщило, что МО РФ представило данные о работе биолабораторий США на Украине.