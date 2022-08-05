МО РФ: интересные Пентагону вирусы превращаются в пандемии

В МО РФ привели доказательства причастности США к деятельности биолабораторий на Украине

МОСКВА, 4 августа/ Радио Sputnik. Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга рассказал об очередных найденных в ходе проведения специальной военной операции документальных доказательствах причастности США к деятельности биолабораторий на Украине.

По его словам, на Украине действовала компания "Лабиринт Украина", дочерняя компания американской Labyrinth Global Health Ее учредителями были экс-сотрудники компании Metabiota – ключевого подрядчика Пентагона в сфере военно-биологической деятельности США.

В рамках программы минобороны США по снижению биологической угрозы Labyrinth Global Health, в том числе изучала коронавирусы, вирусы оспы обезьян и африканской чумы свиней.

О распространении интересных для Пентагона вирусов

Прослеживается тенденция, что возбудители инфекций, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, заявил Кириллов.

Он напомнил, что 23 июля ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Сегодня заболевание выявлено в 76 государствах, а количество больных превысило 26 тысяч.

По словам генерала, учитывая одно из направлений исследований компании "Лабиринт Глобал Хэлз" – изучение вируса оспы обезьян – можно проследить четкую тенденцию.

"Возбудители инфекционных болезней, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, при этом выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании и их покровители – лидеры демократической партии США", – заявил Кириллов.

Об испытаниях потенциально опасных препаратов

Российские специалисты нашли в н.п. Рубежном в ЛНР доказательства того, что на Украине проводились клинические испытания незарегистрированных потенциально опасных медицинских препаратов, заявил Игорь Кириллов.

"В лаборатории медицинского центра "Фармбиотест", расположенного по адресу: ул. Почаевская, дом 9, были обнаружены документы, подтверждающие, что на Украине на протяжении нескольких лет проводились исследования в интересах, так называемой, "Биг Фармы", – сказал Кириллов.

По его словам, здесь на местных жителях "осуществлялись клинические испытания незарегистрированных препаратов, потенциально обладающих серьезными побочными эффектами".

Кириллов рассказал, что российские специалисты также нашли в центре свидетельства того, что его регулярно посещали западные заказчики.

"Они были допущены ко всем этапам исследовательского процесса, а для удобства надписи на оборудовании, названий кабинетов и рабочей документации были продублированы на английском языке", – отметил генерал.

Об использовании Пентагоном деятельности медицинских компаний

Компания "Лабиринт Украина" и Агентство по международному развитию (USAID) принимают участие в военно-биологической программе США и используются Пентагоном, чтобы отвести подозрения, заявил Кириллов.

"Обратите внимание на письмо начальника санэпидуправления ВСУ в адрес директора компании "Лабиринт Украина" Карен Сейлорс. В нем командование вооруженных сил Украины заявляет о готовности к взаимодействию с USAID по вопросам введения военнослужащим вакцинных препаратов, а также сбора, обработки и передачи американской стороне интересующей ее информации", – сказал Кириллов.

Он предположил, что украинские военные могли выбрать USAID в качестве координатора работ, чтобы "вывести из-под удара" Пентагон и избежать обвинений в разработке биологического оружия.

О подходах США к работе своих зарубежных биолабораторий

США меняют подходы к работе своих биолабораторий за рубежом в связи с ростом международного возмущения их деятельностью, заявил Кириллов.

"Общественными организациями Евразийского экономического союза была принята резолюция по закрытию таких биообъектов (США, – ред.). В этих условиях мы уже наблюдаем изменение подходов работы военного ведомства США в биологической сфере в других странах", – отметил он.

По словам Кириллова, теперь государствам, в которых американцы проводят исследования двойного назначения, предлагают подписать коллективное обращение о сотрудничестве с США исключительно в целях "укрепления глобальной безопасности в сфере здравоохранения и уменьшения воздействия инфекционных заболеваний на население". Странам, подписавшим документ, "предполагается выделение дополнительного финансирования".

Ранее радио Sputnik сообщило, что МО РФ представило данные о работе биолабораторий США на Украине.