Министр обороны Украины уволил руководителей крупнейших компаний страны из сферы торговли оружием

На Украине продолжаются кадровые чистки не только в высших эшелонах власти, но и среди топ-менеджеров крупнейших государственных компаний. Идёт зачистка руководящего состава крупных украинских предприятий на фоне заявлений представителей кабмина о том, что на Украине готовится «масштабная приватизация».

Сегодня стало известно, что специальным приказом министр обороны Алексей Резников уволил с занимаемых должностей глав двух крупнейших в стране государственных предприятий из сферы торговли оружием.

Сообщается, что на основании приказа с должности снят генеральный директор компании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря и директор компании «Спецтехноэкспорт» Евгения Ларина.

Эти люди заняли соответствующие посты в начале 2020 года, то есть уже в бытность Зеленского в должности президента. Теперь Ноздрю и Ларину решено заменить, судя по всему, на более близких главе киевского режима людей.

«Укрспецэкспорт» входит в структуры «Укроборонпрома». Особенность этой компании состоит в том, что она является, по сути, монополистом при осуществлении сделок по импорту и экспорту продукции военного характера. При этом «Укрспецэкспорт» на протяжении ряда лет сотрясали коррупционные скандалы.