В Британии хотели раскрыть тайную российскую сеть в Сирии, но опозорились

Раскрыта натовская сеть грязных пропагандистов сирийской войны

The Grayzone анализирует вышедший в The Guardian материал, в котором якобы раскрывается "сеть российской дезинформации" по Сирии. Создавая эту выдумку, журналист британской газеты сам выставляет себя пропагандистом и дезинформатором, считает автор статьи.

Аарон Мате (Aaron Maté)

10 июня Марк Таунсенд (Mark Townsend) из The Guardian опубликовал статью под заголовком "Раскрыта пророссийская сеть распространителей слухов о Сирии". (Слово "пророссийская" с тех пор удалено).

Статья якобы строится на "свежих данных". По собственным словам, Таунсенд якобы "выявил" сеть из пары десятков заговорщиков, которые работают в рамках скоординированной российской кампании. Эта сеть, как он утверждает, "отрицает либо искажает факты о применении сирийским режимом химического оружия и опровергает выводы главного в мире органа по надзору за химическим оружием — Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)". Лично меня Таунсенд назвал "самым плодовитым распространителем дезинформации" среди этой гнусной банды.

Трубя о своем якобы "разоблачении", Таунсенд нарушил все основные стандарты журналистики. Он не связывался со мной до публикации своих голословных утверждений, не имеет ровным счетом никаких доказательств, и не привел ни одного примера моей якобы "плодотворной" дезинформации. Свои облыжные обвинения Таунсенд полностью строит на докладе аналитического центра, который не только не приводит никаких доказательств, но даже не обвиняет меня во лжи. При этом Таунсенд умолчал, что авторов доклада — Институт стратегического диалога (ИСД) и Сирийская кампания — финансирует правительство США и другие участники опосредованной сирийской войны. В довершение всего Таунсенд выдумывает дополнительные обвинения, которых не выдвигают даже его источники.

В результате Таунсенд и The Guardian занимаются именно тем, что ложно приписывают мне и другим: распространением дезинформации о Сирии при скоординированной поддержке со стороны субъектов под эгидой государства. Цель этой пропагандистской сети прозрачна: опорочить журналистов, которые разоблачают скандал вокруг ОЗХО и грязную войну, развернутую западными державами против Сирии.

Изо всех пропагандистских обманов со времен вторжения в Ирак под руководством США, скандал в ОЗХО, пожалуй, лучше всех задокументирован. И, как показало поведение The Guardian, активнее всего замалчивается.

История развернулась вокруг двух многоопытных сотрудников ОЗХО, доктора Брендана Уилана (Brendan Whelan) и Иана Хендерсона (Ian Henderson). В 2018 году в составе группы экспертов они отправились в Сирию для расследования якобы химической атаки в городе Дума. С тех пор они обвинили высокопоставленных чиновников ОЗХО в манипуляции: расследование безосновательно заключило, что к атаке с применением хлора причастно сирийское правительство. Их утверждения подкрепляются массой "слитых" документов и электронных писем, которые подтверждают масштабный подлог и цензуру выводов следовательской команды.

Замалчивание выходит далеко за рамки руководящего состава ОЗХО. К нему причастны правительства стран НАТО во главе с США, которые бомбили Сирию из-за обвинений в химическом оружии в Думе, а затем, несколько недель спустя, в частном порядке надавили на ОЗХО, чтобы она подтвердила эти выводы. А с тех пор как скандал вокруг ОЗХО стал достоянием общественности, США и их союзники всячески препятствуют попыткам во всем разобраться.

Свою преступную роль в скандале сыграли и сектантские отряды смерти, которых вооружали и финансировали США и их союзники в ходе десятилетней кампании по смене режима в Сирии.

Во время инцидента Дума была оккупирована просаудовским джихадистским ополчением "Джейш-аль-Ислам". Ее бомбила сирийская армия, чтобы вернуть себе контроль. Незадолго до капитуляции местные союзники "Джейш аль-Ислам" обвинили сирийские силы в применении химического оружия. Они выпустили ужасные кадры целого многоквартирного дома, заваленного трупами мирных жителей. У воронки на крыше был снят контейнер с газом. В то же время близкие повстанцам "Белые каски", которых финансирует НАТО и государства Персидского залива, опубликовали кадры якобы с жертвами газовой атаки из полевого госпиталя в Думе. Ряд журналистов, в том числе Риам Далати (Riam Dalati) с Би-би-си, Роберт Фиск (Robert Fisk) из газеты The Independent и Джеймс Харкин (James Harkin) из The Intercept, нашли доказательства, что сцена в больнице была постановочной. (В феврале 2019 года Далати заявил, что может "убедительно доказать, что сцена в больнице Думы была постановочной". Однако, как ни странно, прошло уже три года, а свои выводы он так и не опубликовал).

Предположительная инсценировка химической атаки "Белыми касками" в сочетании с цензурой выводов ОЗХО об отсутствии убедительных доказательств позволяют сделать неизбежный вывод, что повстанцы в Думе совершили подлог, дабы подставить сирийское правительство. А учитывая необъяснимые смерти свыше 40 жертв в многоквартирном доме в Думе, обман мог сопровождаться кровавым военным преступлением.

В отличие от подлога с вымышленным оружием массового поражения, якобы имевшимся у Ирака, скандал вокруг ОЗХО и Думы большей части западного мира неизвестен. За редкими исключениями господствующие СМИ отказались признать как разоблачителей ОЗХО, так и утечки, пролившие свет на обман.

Когда обман только вскрылся в мае 2019 года, The Guardian предпочла об этом умолчать, а теперь публикует клеветнические заявления о журналистах, осмелившихся разоблачить цензуру, — включая меня.

Я написал The Guardian о журналистских ляпах Таунсенда, но ответа не получил. Неделю спустя я позвонил самому Таунсенду, который к тому моменту уже был на рабочем месте, но ответить якобы не успел. В ходе нашего разговора, который я записал и недавно опубликовал, я неоднократно просил его обосновать обвинения в мой адрес и указать хотя бы один случай якобы дезинформации с моей стороны.

Таунсенд заявил, что опирается на выводы доклада. Когда же я продолжал настаивать, он заявил, что ему нужно "спешить на встречу", и пообещал, что я скоро получу известие от редактора. (Прежде чем опубликовать наш телефонный разговор и эту статью, я отправил Таунсенду подробный список вопросов и предложил высказаться еще раз. Он не ответил).

"Смертоносная дезинформация"

Никаких доказательств Таунсенд не предоставил потому, что этих обвинений нет и в докладе, на который он ссылается.

Доклад Института стратегического диалога и Сирийской кампании под названием "Смертоносная дезинформация" приводит лишь ссылки на мои репортажи и не пытается их опровергнуть. Нигде в докладе не указывается, где именно я распространял ложные сведения. В нем просто утверждается, что было "выявлено 28 человек, СМИ и организации, которые распространяют дезинформацию о сирийском конфликте", и что я среди них — "наиболее активный".

Когда же авторы доклада удосуживаются упомянуть что-либо из действительно сказанного мною, они занимаются передергиванием. Так, в первом упоминании утверждается, что я написал статью, где "обрушился с критикой в адрес организации Bellingcat* за ее вклад в работу ОЗХО". Здесь они не только не ловят меня на лжи, но и сами искажают факты.

Что касается моих якобы "нападок" на Bellingcat* — сайт, который, как и сами авторы доклада, финансируется государствами НАТО и участниками грязной войны в Сирии — то на самом деле я лишь разоблачил его дезинформацию.

В данном случае Bellingcat* облыжно обвинили Уилана (ключевого разоблачителя ОЗХО) и ряд журналистов (включая меня) в якобы сокрытии письма ОЗХО, которого, как я вскоре выяснил, не существовало в принципе. Команде Bellingcat* пришлось внести необходимые правки, удалить постыдные твиты и извиниться перед одной из жертв своей статьи, журналистом Питером Хитченсом (он проживает в Великобритании, где действуют строгие законы о клевете). Позже я обнаружил, что Bellingcat* скопировали часть своих ложных материалов у неназванного внешнего автора.

Короче говоря, первым примером моей якобы "дезинформации" оказался легко проверяемый случай, когда я разоблачил ложь на государственном уровне.

Второй и последний существенный пример из доклада — это что я утверждал, что расследование ОЗХО в Думе было "ошибочным". Это сильно смягчает мою позицию: расследование ОЗХО было ни в коем случае не "ошибочным"; это скандальная попытка замалчивания на государственном уровне, о которой должен знать весь мир. При этом опять же, в докладе даже не утверждается, что мой довод ложен, — не говоря уже о попытке объяснить почему.

В электронном письме от 13 июля я попросил ИСД обосновать их заявление, будто я распространял дезинформацию, и привести хотя бы один пример. У себя на сайте институт заявляет, что "серьезно относится к жалобам", и обещает ответ "в течение десяти рабочих дней". К моменту написания этой статьи прошло 13 рабочих дней, но ответа я так и не получил.

The Guardian считает утечки об ОЗХО "проблемными"

Когда я отправил по электронной почте жалобу на репортаж Таунсенда, The Guardian признала свою вину лишь в том, что не связалась со мной перед публикацией его бездоказательных утверждений. По их словам, это произошло из-за "нарушения внутренней координации". Затем мне предложили написать ответ из 200 слов.

Ключевой момент моего ответа — это что The Guardian и ее финансируемый государством источник не могут поймать меня на лжи, поскольку "мои репортажи о скандале с замалчиванием внутри ОЗХО строятся на обличающих утечках". Из них следует, добавил я, что многоопытные специалисты не нашли доказательств химической атаки в Думе, а эксперты-токсикологи исключили газообразный хлор как причину смерти жертв. "Но эти выводы были искажены и подвергнуты цензуре высокопоставленными должностными лицами ОЗХО", — заключил я.

У The Guardian этот пассаж вызвал очевидную тревогу. Осудив мой репортаж об утечках, газета сообщила мне, что не позволит мне на них ссылаться. В электронном письме от восьмого июля редактор газеты написал, что мой ответ насчет ОЗХО "по-прежнему вызывает вопросы". По его словам, в нем содержались утверждениям, опровергнутые независимым расследованием.

В ответ я попросил редактора указать, какое именно из утверждений было опровергнуто. И предложил опубликовать собственное опровержение, если они сочтут, что я сказал нечто "проблемное".

В последующих письмах редактор не смог предъявить ни одного "опровергнутого" утверждения. И все же несмотря на это The Guardian опубликовала мой ответ без упоминания об утечках. Но это породило новую проблему: подвергнув мое заявление цензуре, они неверно меня процитировали. Когда я указал на эту ошибку, они обновили мой ответ и, наконец, допустили хоть какое-то упоминание об утечках ОЗХО.

Кроме того, газета откликнулась на мое предложение и опубликовала собственное опровержение:

"Примечание редактора: и Институт стратегического диалога, и Сирийская кампания открыто перечисляют своих спонсоров и называют себя „абсолютно независимыми”. В 2020 году ОЗХО опровергла заявления о своем расследовании инцидента в Думе".

Что касается "расследования", которое, как утверждает The Guardian, "опровергло заявления о расследовании инцидента в Думе", то оно не было независимым и ничего не опровергло.

"Расследование" назначил аппарат генерального директора ОЗХО — тот же орган, что ранее организовал сокрытии информации. В нем участвовали два "следователя" из США и Великобритании. Так вышло, что именно эти два государства бомбили Сирию на основании обвинений из Думы, которые ОЗХО ложно подтвердила, и с тех пор пытается замять скандал во всех инстанциях.

Соответственно, "расследование" ОЗХО обошло обвинения в цензуре и неправомочно преуменьшило роль разоблачителей. Утверждения расследования опровергли сами разоблачители — как и я в последующих статьях.

Натовская сеть дезинформации

Что касается, по выражению The Guardian, "разнообразного круга спонсоров" Института стратегического диалога и Сирийской кампании, то обе группы действительно получают самую широкую поддержку — от правительств стран НАТО и организаций, которых они финансируют. Кроме того, их спонсируют фонды при миллиардерах, согласных с внешнеполитическими целями тех же правительств стран НАТО.

Среди спонсоров ИСД следует упомянуть Госдепартамент США, Министерство внутренней безопасности США, три другие государственные организации и более двух десятков прочих правительственных учреждений НАТО. В частном порядке ИСД финансируют фонды трех богатейших олигархов мира: Omidyar Group Пьера Омидьяра, "Открытое общество" Джорджа Сороса и Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Используя ИСД как источник, The Guardian имеет явный конфликт интересов, однако умалчивает об этом. Последние два донора ИСД оказали значительную поддержку самой газете: The Guardian получила минимум 625 тысяч долларов от "Открытого общества" с 2019 года и минимум 12,9 миллиона долларов от Фонда Билла и Мелинды Гейтс с 2011 года.

Фонд Омидьяра играет непосредственную роль в докладе ИСД и Сирийской кампании. В качестве спонсоров подразделение Omidyar Group под названием Luminate Strategic Initiatives указано наряду с Фондом Фридриха Эберта, которое финансирует немецкое правительство.

Неудивительно, что Омидьяр спонсирует нападки на журналистов в связи со скандалом вокруг ОЗХО. Издание The Intercept, которое финансирует Омидьяр из своего огромного состояния, подает себя как "бесстрашное и бескомпромиссное", однако оно так и не признало ни утечек ОЗХО, ни самого существования разоблачителей. Скандал вокруг ОЗХО издание игнорирует вот уже три года, но оно опубликовало ряд статей о том, будто химическую атаку в Думе совершила Сирия.

Как и ИСД, Сирийская кампания также финансируется правительствами и другими участниками грязной войны в Сирии. Как сообщил Макс Блюменталь (Max Blumenthal) из The Grayzone в 2017 году, основал ее Айман Асфари — сирийско-британский миллиардер, нефтяной магнат и ведущий финансовый спонсор Сирийской национальной коалиции, крупнейшей правительственной группы в изгнании, созданной вскоре после начала конфликта в 2011 году. Сирийская кампания также дает обширную рекламу "Белым касками" и собирает для них средства, а эта близкая к повстанцам организация тоже существует на средства НАТО и причастна к инциденту в Думе,

The Guardian подает эти существующие на правительственные средства организации как "абсолютно независимые"". Не сомневаюсь, насчет "абсолютно независимых" групп, финансируемых правительствами России и Сирии, в газете придерживаются иного мнения.

Неудивительно, что подавляющее большинство источников из доклада ИСД и Сирийской кампании получает поддержку от одних и тех же государственных и частных спонсоров НАТО. Это и "Белые каски", и Глобальный институт государственной политики, и Сирийско-американское медицинское общество и самопровозглашенная журналистка Би-би-си Хлоя Хаджиматеу (Chloe Hadjimatheou), подготовившая серию подкастов, где унижали разоблачителей ОЗХО и обеляли инсценировку в Думе, и бывший специальный посланник США по Сирии Джеймс Джеффри (James Jeffrey).

Для доклада, который якобы защищает сирийцев от "реального вреда", Джеффри — персонаж особенно любопытный. Немногие официальные лица США столь же откровенно расписывались в своей готовности унижать сирийских мирных жителей ради американской гегемонии.

Так, Джеффри называл "Аль-Каиду"** "ценным активом" США в Сирии, и признавался, что вводил администрацию Трампа в заблуждение, чтобы подорвать ее усилия по выводу американских военных, чья незаконная оккупация лишает Сирию собственной пшеницы и топлива. Джеффри открыто хвастался своей "эффективной стратегией", как увильнуть от помощи в восстановлении Сирии, хотя разоренная войной страна отчаянно в ней нуждается. Наконец, он взял на себя ответственность за то, что помог ввести разрушительные санкции США, которые "подорвали сирийскую экономику".

То, что Джеффри с гордостью признавал реальный вред, нанесенный миллионам сирийцев, авторов исследования, ничуть не беспокоит — ведь за этим стоят их западные спонсоры.

Авторы доклада настолько увлечены целями своих государственных спонсоров, что выражают разочарование тем, что другие правительства не следуют линии НАТО. Один "бывший западный дипломат" жалуется, что "дезинформация" о Сирии позволяет государствам "не принимать желаемые решения — скажем, в Совете Безопасности или где-то еще". По меркам западных чиновников, этот неназванный дипломат занимается самой что ни на есть дезинформацией: снабжает зависимых лиц сведениями, чтобы те ни в коем случае не приняли нежелательных решений.

Показательно, что другой неназванный "старший дипломат" сетует на то, что сирийская якобы дезинформация призвана "поставить под сомнение легитимность и честность людей, занимающихся политической работой". Усомниться в "легитимности и честности" западных политиков, которые развязали в Сирии многомиллиардную грязную войну ЦРУ и сознательно усилили "Аль-Каиду"** и другие сектантские эскадроны смерти, в результате чего погибли сотни тысяч человек — явная крамола, и привести к ней может лишь "дезинформация".

Член близких повстанцам "Белых касок" посетовал, что от якобы "дезинформации" страдают пожертвования его организации. "На конференциях по Сирии мы слышим о миллиардах долларов помощи, но бóльшая часть этих средств идет в ООН", — жалуется распорядитель "Белых касок". При этом не упоминается, что европейские правительства урезали группе финансирование после того, как ее покойный основатель, щедро оплачиваемый ветеран британской армии Джеймс Ле Мезюрье (James Le Mesurier), признался, что прикарманивал донорские средства и устраивал финансовые махинации, после чего покончил с собой.

Таким образом, доклад продвигает гегемонистскую повестку своих государственных спонсоров, а завершается слабо завуалированным призывом заткнуть рот всем указанным несогласным.

ИСД и Сирийская кампания призывают политиков "принять общегосударственный подход к борьбе с дезинформацией" и "следить, чтобы для СМИ не создавались лазейки или особые привилегии, которые могут усугубить ее охват". Под этими "привилегиями", видимо, подразумевается свобода слова. Доклад хвалит платформы за противодействие "тематическим злодеяниям" — дезинформации по вопросам здравоохранения или иностранного вмешательства в выборы. Как следствие в докладе звучит призыв к платформам использовать аналогичные ресурсы в контексте продолжающегося сирийского конфликта". Возможно, они имеют в виду цензуру материалов о ноутбуке Хантера Байдена перед выборами 2020 года под ложным предлогом, будто это "российская дезинформация".

Одно то, что целая сеть субъектов при поддержке государства тратит силы и средства на очернение журналистов-разоблачителей и даже ратует за их цензуру, отражает отчаянное желание их влиятельных спонсоров замять скандал вокруг ОЗХО в Сирии.

Генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас (Fernando Arias) публично дал недостоверные и откровенно ложные ответы о расследовании в Думе, в том числе почему он отказался встречаться с несогласными инспекторами и другими участниками следственной группы.

Помимо двух известных разоблачителей, Ариас проигнорировал призывы к ответственности со стороны своего предшественника, основателя и главы ОЗХО Хосе Бустани (Jose Bustani), а также четырех других бывших чиновников организации. Бустани и бывший высокопоставленный чиновник ООН Ханс фон Шпонек (Hans von Sponeck) возглавили "Берлинскую группу 21" — глобальную инициативу по урегулированию скандала вокруг ОЗХО. В ответ США лишили Бустани трибуны в ООН. Ариас тем временем даже не стал распечатывать письма от группы фон Шпонека и вернул его отправителю.

Западные СМИ вроде того же The Guardian на это пренебрежение к многоопытным дипломатам и чиновникам ОЗХО не отреагировали никак.

В том, что The Guardian обеляет скандал в ОЗХО со ссылками на государственные источники, есть горькая ирония. Таунсенд утверждает, будто разоблачил сеть пророссийских дезинформаторов, но на деле он лишь раскрыл сеть натовской дезинформации, которая старается обесчестить тех, кто пытается донести правду о грязной войне в Сирии.

При этом одно из стержневых обвинений Таунсенда выходит далеко за рамки даже его государственных источников. Он утверждает, что разоблачил сеть пророссийских пропагандистов, однако в единственном его источнике — докладе ИСД и Сирийской кампании — не только нигде не говорится о наличии такой сети, но даже не употребляется слово "сеть".

Таким образом, Таунсенд не только слепо повторял государственные источники, но и состряпал дополнительное обвинение в пользу их точки зрения. И это не просто дежурная выдумка: создавая фантазию о некой "скоординированной сети пропагандистов при поддержке России", Таунсенд выставил себя пропагандистом и распространителем слухов, а именно в этом он обвиняет своих жертв.

А учитывая, что Таунсенд не только копирует государственные источники, но и работает на издание, которое финансируют все те же спонсоры, будет справедливо заключить, что The Guardian и эти самые аналитические центры — звенья одной и той же сети.

Следовательно, если переиначить заголовок The Guardian "Раскрыта пророссийская сеть распространителей слухов о Сирии" с учетом действий самой газеты и их пронатовских спонсоров, справедливость будет восстановлена.

Аарон Мате — журналист и продюсер. Ведет подкаст Pushback ("Отпор"). В 2019 году Мате получил премию Иззи (в честь Иззи Стоуна) за выдающиеся достижения в независимых СМИ за освещение скандала "Рашагейт" в журнале The Nation. Ранее вел программы "Настоящие новости" (The Real News) и "Демократия сейчас!" (Democracy Now!).

* Признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.

*террористическая организация, запрещенная в России.