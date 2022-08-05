В Минобороны РФ назвали причину бегства трех бригад ВСУ с позиций в ДНР

Минобороны России: три бригады ВСУ под Донецком утратили боеспособность из-за потерь

В результате наступательных действий российских военных на авдеевском направлении три бригады Вооруженных сил Украины из-за больших потерь оставили занимаемые позиции, сообщили в Минобороны России. Также под Харьковом уничтожена группа испаноговорящих наемников, их национальность уточняется.

Итогом очередного дня спецоперации российских военных на Украине стали крупные потери ВСУ на авдеевском направлении в ДНР и под Харьковом, рассказали в Минобороны России. Свои позиции покинули три бригады ВСУ под Донецком.

«В результате наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка ДНР подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции», - говорится в сообщении.

Кроме того, ВКС России высокоточными ударами ликвидировали до 400 военнослужащих ВСУ, поразив временный пункт дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Константиновки, и до 130 человек - при ударе по позициям 92-й механизированной бригады в районе Русской Лозовой под Харьковом. Силы противовоздушной обороны за сутки сбили в воздухе четыре украинских беспилотника, а также перехватили пять снарядов РСЗО.

30 июля артиллерийские подразделения Донбасса совместно с российскими военными уничтожил группу испаноговорящих наемников под Харьковом в населенном пункте Русская Лозовая, точных данных об их гражданстве пока нет. «30 июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным - испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата", - сказал источник РИА «Новости».

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну едут воевать 16 тыс. иностранных наемников. В свою очередь, в середине июля российское Минобороны сообщало, что всего в зону конфликта приехали около 7,1 тыс. человек из 60 стран, но их число уже сократилось примерно до 2,7 тыс.

Взлом Авдеевки

Замкомандира 11-го гвардейского мотострелкового полка ДНР Илья Емельянов в эфире Первого канала сообщил о взятии под контроль 70% поселка Пески (северо-западный пригород Донецка).

«70% пункта Пески под нашим контролем», - сказал он.

4 августа в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибли пять человек, в том числе женщина с ребенком. Шесть человек пострадали. В здание драмтеатра попало минимум два снаряда, там проходило прощание с погибшим командиром реактивного артиллерийского дивизиона ДНР Ольгой Качурой. Также обстрелу подверглась исправительная колония в Донецке, там погиб сотрудник, ранены двое заключенных.

На авдеевском направлении ВСУ сформировали артиллерийский плацдарм с многокилометровыми фортификационными сооружениями. Большинство обстрелов Донецка ВСУ ведут из Авдеевки и Песок.

Днём ранее замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что на нескольких направлениях фронта донбасского фронта имеются продвижения. Так, по его словам, военные выбили подразделения ВСУ с южной окраины города Марьинка (юго-западнее Донецка).

Успехи пятого месяца спецоперации

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в конце июля сообщил, что России удалось значительно продвинуться в выполнении задач специальной военной операции (СВО). Взятие Лисичанска и Северодонецка позволило российским военнослужащим и силам республик Донбасса полностью освободить территорию ЛНР, добавил дипломат, отметив, что планомерное наступление в ДНР продолжается.

Последним крупным оперативным успехом совместной группировки российских военных и сил ДНР и ЛНР стало взятие Углегорской ТЭС в Светлодарске 26 июля. Тогда помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что ВСУ выбиты с предприятия. Также 26 июля Киселев сообщил, что силы ДНР и ЛНР взяли под контроль населенный пункт Новолуганское. По его данным, осталось «два-три дня», чтобы силы республик Донбасса и РФ соединились и полностью выровняли линию соприкосновения с противником.

3 июля в Минобороны РФ сообщили о взятии населенных пунктов Верхнекаменка, Золотаревка и Белогоровка. В тот же день министр обороны Сергей Шойгу заявил, что установлен контроль над Лисичанском и близлежащими Новодружеском, Малорязанцево и Белой Горой. Фактически 3 июля стал выходом ЛНР на конституционные границы. 16 июля министр обороны Сергей Шойгу дал указания нарастить интенсивность действий российских группировок войск на всех оперативных направлениях.

Михаил Родионов