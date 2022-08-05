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ТАСС

Компания Rocket Lab успешно запустила ракету со спутником для нужд разведки США

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Сверхлегкая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab. Фото: Rocket Lab
Сверхлегкая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab. Фото: Rocket Lab.
Источник изображения: naked-science.ru

Cтарт ракеты-носителя Electron в рамках миссии NROL-199 был осуществлен в Новой Зеландии в 17:00 по местному времени (4 августа в 08:00 мск)

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Американская компания Rocket Lab запустила ракету со спутником для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Об этом в четверг объявила Rocket Lab на своей странице в Twitter.

Согласно опубликованному сообщению, старт ракеты-носителя Electron в рамках миссии NROL-199 был осуществлен в Новой Зеландии в 17:00 по местному времени (4 августа в 08:00 мск). Примерно через час после запуска спутник был успешно развернут на орбите.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание разведывательного спутника не раскрываются.

Не приводятся данные и о задачах спутника. Как отметили в Rocket Lab, он будет заниматься "предоставлением важной информации правительственным учреждениям и лицам, принимающим решения по международным вопросам".

Миссия NROL-199 является совместным проектом НУВКР США и Министерства обороны Австралии, которые 13 июля на ракете-носителе Electron осуществили запуск другого спутника - NROL-162.

Electron - двухступенчатая ракета-носитель сверхлегкого класса. Ее высота - 18 м, диаметр - 1,2 м, стартовая масса - 12,55 т. Ракета предназначена для запусков небольших космических аппаратов, в том числе микро- и наноспутников. Она рассчитана в основном на вывод полезного груза до 200 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км, максимальная грузоподъемность - 300 кг (при выводе на низкую опорную орбиту высотой около 200 км). 

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Австpалия
Новая Зеландия
США
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Rocket Lab
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