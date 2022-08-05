На стартовый комплекс ракеты "Союз" на Байконуре установят новую систему управления

Она предназначена для проверки бортовой аппаратуры и электроавтоматики, предпусковой подготовки и пуска ракеты-носителя

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Новая система управления появится на стартовом комплексе ракеты-носителя "Союз" на Байконуре. Об этом в четверг сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.

"Специалисты филиала ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры - прим. ТАСС) - Космический центр "Южный" уже завершили работы по демонтажу устаревшего оборудования, - сказано в сообщении. - Следующим этапом станет поставка и установка обновленной системы управления".

В материале отмечается, что новая система полностью отечественного производства и предназначена для проверки бортовой аппаратуры и электроавтоматики, предпусковой подготовки и пуска ракеты-носителя "Союз-2". "Оборудование изготовлено Научно-производственным объединением автоматики имени академика Н.А. Семихатова", - говорится в сообщении.

Ближайший пуск с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз 2.1б" ожидается 9 августа.