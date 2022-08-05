В Кремле обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе, призывают Ереван и Баку к сдержанности

Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС - В Кремле выразили обеспокоенность в связи с очередным обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха и призвали стороны к сдержанности.

"Мы очень внимательно наблюдаем, естественно, обеспокоены в связи с обострением ситуации (вокруг Нагорного Карабаха - ИФ). Также призываем стороны к сдержанности", - сказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Главное - это выполнение всех положений известных трехсторонних документов", - добавил Песков.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась на этой неделе, когда на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта произошли боестолкновения, в результате которых есть потери с обеих сторон.

Как сообщалось, двое военнослужащих непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) погибли, 19 получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Азербайджана в среду.

Со своей стороны, в Минобороны Азербайджана сообщали, что азербайджанская армия провела в среду ответную операцию "Возмездие", в ходе которой был взят под контроль ряд высот в Карабахе и уничтожены несколько боевых позиций армянских незаконных вооруженных формирований. В оборонном ведомстве республики обвинили армянскую сторону в обстрелах, в результате которого погиб азербайджанский военный.

Накануне российские военные в свою очередь также сообщили, что обстановка в Нагорном Карабахе обострилась. "Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента. В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня", - говорилось в бюллетене министерства обороны Российской Федерации о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил ранее в четверг, что в "секретариате ОДКБ обеспокоены информацией о вооруженных столкновениях, произошедших в Нагорном Карабахе и приведших к человеческим жертвам".